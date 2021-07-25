Fnatic ve Rogue'un mağlup olmasıyla birlikte LEC'de zirve yarışı iyice kızıştı

Temsilcilerimiz Blue ve Armut'un takımları Mad Lions ve SK Gaming bitime bir hafta kala ligin üst sıralarını karıştırdı.

Avrupa ligi LEC'de ligin ilk altı haftası Fnatic ve Rogue arasında dönen liderlik yarışını bugün temsilcilerimiz Blue ve Armut'un takımları SK Gaming ve Mad Lions'ın aldığı galibiyetler kızıştırdı. Ligde ikinci sırayı 10G5M ile Fnatic, Mad Lions ve Misfits Gaming paylaşırken avantajını büyütme fırsatı yakalayan lider Rogue, Armut'lu Mad Lions'a mağlup oldu.

Son haftaya doğru gidilirken mevsim finallerinde istediği eşleşmeyi bulmak isteyen takımlar için her galibiyetin önemi büyük. Lider ile beşinci takım arasında yalnızca iki galibiyet fark bulunuyorken önümüzdeki süper haftada oynanacak karşılaşmalar ligin kaderini belirleyecek.

LEC Yaz Mevsimi 7. hafta 2. gün sonuçları:

Astralis 1 — 0 Schalke 04

Vitality 0 — 1 Excel

Mad Lions 1 — 0 Rogue

Fnatic 0 — 1 SK Gaming

Misfits Gaming 0 — 1 G2

Yedinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Son hafta ligin üst sıralarında yer alan takımlar arasında mutlaka kaçırılmaması gereken maçlar oynanacak. İlk beş sıradaki takımların artık hata yapma lüksü kalmadı. İşte zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlar:

30 Temmuz Cuma — 23: 00 - Fnatic vs Mad Lions

31 Temmuz Cumartesi — 21: 00 - Misfits Gaming vs Fnatic/ 22: 00 - G2 vs Mad Lions

1 Ağustos Pazar — 20: 00 - Misfits Gaming vs Mad Lions

Mevsim finalleri kotasının son sırası için Astralis, Excel ve SK Gaming'in kıyasıya mücadelesi sürüyor. Lige çok kötü başlangıç yapan fakat daha sonrasında sürpriz galibiyetlerle ivmeyi arttıran SK Gaming, kalan üç maçından iki maçını kazanması halinde mucizevi bir şekilde playoff yapabilir. Son haftanın ilk gününde Excel vs Astralis maçı olması sebebiyle alacakları galibiyetin önemi daha da artıyor. İşte puan durumundaki son durum şu şekilde:

Kaynak: Playerbros