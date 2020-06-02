Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu George Floyd'un ölümüyle ilgili bağımsız ve resmi otopsilerin bulguları farklı çıktı. Bağımsız otopsi Floyd'un oksijensiz kalarak öldürüldüğünü doğrularken resmi otopsi, siyahi adamın ölümünden önce metamfetamin kullandığını ve kalp durması sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti.

ABD genelinde şiddetli protestolara neden olan ölümle ilgili bağımsız otopsi tamamlandı. İki doktor, Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polisin boğazına diziyle bastırması sonrasında, siyah Amerikalı George Floyd'un oksijensiz kaldığı için yaşamını yitirdiğini ve öldürüldüğünü açıkladı. Floyd'un ölümüne neden olacak başka tıbbi sorunu bulunmadığı da kaydedildi.

Bağımsız otopsiyi yapan doktorlardan Michigan Üniversitesi'nden adli tıp be otopsi hizmetleri direktörü Allecia Wilson, bulgularının ''mekanik asfiksi'' denilen solunum yolundaki engellerle uyumlu olduğunu söyledi.

"BAŞKA HASTALIĞI BULUNMUYORDU"

Floyd ailesi adına otopside bulunan ve meslektaşının bulgularını doğrulayan Doktor Michael Baden da bulgulara göre Floyd'ın öldürüldüğünü ve ölümüne neden olan bir başka hastalığının bulunmadığını açıkladı.

Baden, ''Dört dakikadan daha az bir süre George Floyd'un hareketsiz, cansız kaldığını görebiliyoruz'' diye konuştu.

İKİ POLİS DE SIRTINA BASTIRINCA OKSİJENSİZ KALDI

Baden, Floyd'un ölümünde sadece boğazına bir polisin diziyle bastırması değil, diğer iki polisin de sırtına baskı yapması nedeniyle oksijenin akciğerlerine gitmemesi ve var olan havanın da ciğerlerden çıkamamasının etkili olduğunu belirtti.

Doktor Baden, 2014'te polisin kolunu boynuna dolayarak nefessiz bırakması sonucu hayatını kaybeden Eric Garner davasında da görev yapmış bir isim.

RESMİ RAPORUN BULGULARI FARKLI

Bağımsız otopsinin sonuçları, Hennepin İlçesi Adli Tıp uzmanının bulgularıyla ters düştü. Bugün açıklanan resmi raporda Floyd'un öldürüldüğü belirtildi ancak, ölüm nedeni olarak kalp durması gösterildi. Raporda ayrıca, Floyd'un damar tıkanıklığı ve yüksek tansiyona bağlı kalp hastalığı bulunduğu, yakın zamanda metamfetamin kullandığı ve morfinde çok daha kuvvetli bir narkotik olan fentanil zehirlenmesi de yaşadığı yer aldı.

Floyd'un ailesini temsil eden avukat Ben Crump da müvekkillerinin dört polisin birinci derece cinayetle suçlanmasını ve ülkedeki şiddet dolu protestoların sona ermesini istediğini açıkladı.