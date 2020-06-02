Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu

George Floyd'un ölümüyle ilgili bağımsız ve resmi otopsilerin bulguları farklı çıktı. Bağımsız otopsi Floyd'un oksijensiz kalarak öldürüldüğünü doğrularken resmi otopsi, siyahi adamın ölümünden önce metamfetamin kullandığını ve kalp durması sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti.

02.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:16

ABD genelinde şiddetli protestolara neden olan ölümle ilgili bağımsız otopsi tamamlandı. İki doktor, Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polisin boğazına diziyle bastırması sonrasında, siyah Amerikalı George Floyd'un oksijensiz kaldığı için yaşamını yitirdiğini ve öldürüldüğünü açıkladı. Floyd'un ölümüne neden olacak başka tıbbi sorunu bulunmadığı da kaydedildi.

Bağımsız otopsiyi yapan doktorlardan Michigan Üniversitesi'nden adli tıp be otopsi hizmetleri direktörü Allecia Wilson, bulgularının ''mekanik asfiksi'' denilen solunum yolundaki engellerle uyumlu olduğunu söyledi.

"BAŞKA HASTALIĞI BULUNMUYORDU"

Floyd ailesi adına otopside bulunan ve meslektaşının bulgularını doğrulayan Doktor Michael Baden da bulgulara göre Floyd'ın öldürüldüğünü ve ölümüne neden olan bir başka hastalığının bulunmadığını açıkladı.

Baden, ''Dört dakikadan daha az bir süre George Floyd'un hareketsiz, cansız kaldığını görebiliyoruz'' diye konuştu.

İKİ POLİS DE SIRTINA BASTIRINCA OKSİJENSİZ KALDI

Baden, Floyd'un ölümünde sadece boğazına bir polisin diziyle bastırması değil, diğer iki polisin de sırtına baskı yapması nedeniyle oksijenin akciğerlerine gitmemesi ve var olan havanın da ciğerlerden çıkamamasının etkili olduğunu belirtti.

Doktor Baden, 2014'te polisin kolunu boynuna dolayarak nefessiz bırakması sonucu hayatını kaybeden Eric Garner davasında da görev yapmış bir isim.

RESMİ RAPORUN BULGULARI FARKLI

Bağımsız otopsinin sonuçları, Hennepin İlçesi Adli Tıp uzmanının bulgularıyla ters düştü. Bugün açıklanan resmi raporda Floyd'un öldürüldüğü belirtildi ancak, ölüm nedeni olarak kalp durması gösterildi. Raporda ayrıca, Floyd'un damar tıkanıklığı ve yüksek tansiyona bağlı kalp hastalığı bulunduğu, yakın zamanda metamfetamin kullandığı ve morfinde çok daha kuvvetli bir narkotik olan fentanil zehirlenmesi de yaşadığı yer aldı.

Floyd'un ailesini temsil eden avukat Ben Crump da müvekkillerinin dört polisin birinci derece cinayetle suçlanmasını ve ülkedeki şiddet dolu protestoların sona ermesini istediğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'li siyahi George Floyd'un geçen hafta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede ve dünya genelinde protestolara neden oldu.Dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınan Floyd, Derek Chauvin adlı polisin diziyle uzun süre ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları yeniden alevlenmişti.Minneapolis'te başlayan protestolar sonucun Minnesota'da acil durum ilan edilirken, diğer şehirlere de sıçrayan gösterileri kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı.Cuma günü Floyd'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan eski polis Derek Chauvin, "üçüncü dereceden adam öldürmek" suçlamasıyla 8 Haziranda ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu

Güncel Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Karadeniz'de zararlı kelebek paniği! Üreticiler tarım alanları için endişeleniyor
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Edibe Şahin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adnan Menderes
Magazin Demet Akbağ Bülent Ersoy Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:16:08. #1.14#
title