Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı
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Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Floyd'un katili Chauvin'in davası başladı

Son dakika gelişmesine göre ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in bugün başlayan duruşması öncesinde Floyd'un aile üyelerinin yanı sıra, Floyd'un aile üyelerini temsil eden Benjamin Crump ve Rahip Al Sharpton, Minneapolis Adliyesinin önünde 8 dakika...

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ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in bugün başlayan duruşması öncesinde Floyd'un aile üyelerinin yanı sıra, Floyd'un aile üyelerini temsil eden Benjamin Crump ve Rahip Al Sharpton, Minneapolis Adliyesinin önünde 8 dakika 46 saniye boyunca diz çöktü.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un eski polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin açılan dava geçtiğimiz günlerde jüri seçimi ile başlamıştı. Dava için yapılacak jürinin seçimi 8 Mart'ta Temyiz Mahkemesinin eski polis memuru Chauvin hakkında vereceği karar nedeniyle ertelemişti. Temyiz Mahkemesi, Chauvin hakkındaki kararını açıklayarak, 2. derece cinayet ve adam öldürmekten suçlanan Chauvin'in suçlamalarına 3. derece cinayet de eklenmişti.

FLOYD İÇİN 8 DAKİKA 46 SANİYE DİZ ÇÖKÜLDÜ

Dava duruşması ise bugün Chauvin'in açılış konuşması ile başladı. Floyd'un aile üyeleri ile ailenin avukatı Benjamin Crump ve Rahip Al Sharpton, duruşma öncesi Minneapolis Adliyesinin önünde 8 dakika 46 saniye boyunca diz çökerek Floyd'u andı.

Diz çöktüğü sırada geçen her dakikayı yüksek sesle belirten Sharpton yaptığı açıklamada, "8 dakika 46 saniye diz çöküyoruz ve bu süre zarfında Chauvin'in neden o sırada dizini kaldırmadığını düşünmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN GERİ KALANINA LİDER OLDUĞUNUZU GÖSTERME ANIDIR"

Saygı duruşu öncesi, davanın Floyd ailesi ve ABD için ne anlama geldiği hakkındaki fikirlerini aktaran Avukat Crump, "Bugün, ABD'nin herkes için eşitlik ve adalet arayışında ne kadar ileri gittiğine dair bir referandum olacak dönüm noktası niteliğindeki bir duruşma başlıyor. George Floyd, bu işkence videosunun milyonlarca kez izlenmesinin ardından ABD ve dünyanın dört bir yanındaki şehirleri canlandırdı. Öyleyse ABD şu an, herkes için özgürlük ve adalet söz konusu olduğunda dünyanın geri kalanına lider olduğunuzu gösterme anıdır. Bütün dünya seyrediyor" dedi.

"YEMİNİNE İHANET ETTİ"

Savcı Jerry Blackwell eski memur Chauvin'in duruşmasında yaptığı açılış konuşmasına, jüriye Minneapolis Polis Departmanı rozetini göstererek başladı. Balcwell, Chauvin'in bir polis memuru olarak asla gereksiz güç kullanmayacağına dair yeminine ihanet ettiğini belirterek, "Devlet memuru olmak ve bu rozeti takmanın şerefine sahip olmak ne demektir. Bu, beraberinde büyük bir sorumluluk ve halka karşı büyük bir hesap verebilirlik taşıyan küçük bir rozet. Ne anlama geliyor? Minneapolis Polis Departmanı'nın sloganını temsil ediyor. Cesaretle korumak, şefkatle hizmet etmek, fakat aynı zamanda Minneapolis Polis Departmanı'nın uygun olduğunda vatandaşlarına karşı güç kullanımına yaklaşımının özünü temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Duruşma sırasında Minneapolis memurlarının ettiği yemini öğreneceklerini belirten Blackwell jüriye, "'Kanunları nazikçe ve uygun bir şekilde uygulayacağım ve öğreneceğiniz gibi, bu davada da geçerli olduğu gibi, asla gereksiz güç veya şiddet kullanmayacağım' diyerek yemin ediyorlar" ifadelerini kaydetti.

Blackwell, Chauvin'in Floyd'a karşı "aşırı ve gereksiz güç kullandığını" ifada ederek, "Bay Chauvin'in 25 Mayıs 2020'de bu rozete ihanet ettiğini öğreneceksiniz" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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