Florida'da saldırı düzenleyen Suudi öğrenci bir öğretmen hakkında şikayette bulunmuş

09.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:20

ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola deniz üssünde geçen hafta silahlı saldırı düzenleyerek 3 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden olan Suudi ordu mensubu öğrencinin, öğretmenlerden biri hakkında resmi şikayette bulunduğu açıklandı.

Mohammed Alshamrani adlı öğrencinin, öğretmenin kendisine diğer öğrencilerin yanında aşağılayıcı bir hitapta bulunması üzerine "öfkeye kapıldığı" ifade edildi.

Üste eğitim görmek üzere bulunan Alshamrani, donanma güvenlik güçleri tarafından olay yerinde öldürülmüştü.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Cuma günkü olayı terör saldırısı olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Florida Valisi Ron DeSantis, güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Saldırganın sosyal medyada aktif olduğunu ve "ABD'ye karşı derin bir nefret beslediğini" ifade eden vali, "Yabancıları getirirken ülkeyi korumak için tedbirler almak gerekiyor" dedi.

FBI, Alshamrani'nin tek başına mı yoksa bir grupla birlikte mi hareket ettiğini tespit etmeye çalışıyor.

Deniz üssünde eğitim gören diğer Suudi öğrencilerin olayla ilgili sorgulandığı, ancak tutuklama olmadığı açıklandı.

'Porno zulası'

New York Times'da yer alan habere göre, üste eğitim veren öğretmen diğer öğrencilerin yanında, Alshamrani'nin "porno zulası" olduğunu söyledi.

Bu ifadenin, Suudi öğrencinin bıyığının porno filmlerinde rol alan oyuncuların bıyığına benzetilerek kullanıldığı ileri sürülüyor.

Yazdığı şikayet başvurusunda Alshamrani'nin, "Sınıfın önünde böyle konuşmasına büyük öfke duydum" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

ABD medyası, 21 yaşındaki Alshamrani'nin geçen hafta bir yemekte, silahlı saldırı görüntüleri içeren bir videoyu başkalarına gösterdiği haberleri yer aldı.

Sosyal medya araştırması yapan bir grup, Alshamrani'nin ismini taşıyan bir Twitter hesabından, saldırı öncesinde ABD karşıtı paylaşımlar yaptığını kaydetti.

Suudi öğrenciler neden üste bulunuyoruz?

Pensacola üssü, uzun süredir yabancı askeri güçlere uçuş eğitimi veriyor.

Burada, 1995'te eğitime başlayan Suudi pilotların yanı sıra İtalyan, Singapur ve Alman askeri personel de bulunuyor.

Pensacola deniz üssünün internet sitesinden elde edilen bilgilere göre okulda, 200 yabancı öğrencinin yanı sıra, 16 bin asker ile 7 bin 400 sivil personel bulunuyor.

Alshamrani, Suudi Hava Kuvvetleri'nde teğmendi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırının ardından, ülkedeki üslerde eğitim gören tüm yabancı askerlere yönelik inceleme süreçlerinin gözden geçirilmesi emri vermişti.

Başkan Donal Trump da yabancı askeri eğitim programlarının gözden geçirileceğini söyledi.

Trump, saldırının ardından Twitter'da paylaştığı bir mesajda, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kendisine taziyelerini ilettiğini duyurmuştu.