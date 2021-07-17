Florentino Perez, Mesut Özil'in eski ilişkisini ifşa etti!
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Florentino Perez, Mesut Özil'in eski ilişkisini ifşa etti!

Florentino Perez, Mesut Özil'in eski ilişkisini ifşa etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in geçmişte yaptığı bazı konuşmaların ses kayıtları futbol dünyasındaki etkisini sürdürüyor. Marca Gazetesi'nde yeni yayınlanan kayıtta, Perez'in Fenerbahçe'de top koşturan Mesut Özil'in eski ilişkisini ifşa etmesi şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

İspanya medyası, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kaos yaratan ses kayıtlarına bir yenisini ekledi. Geçmişte futbolcu ve teknik direktörlere dair yaptığı konuşmaları kayıt altına alınan Perez'in, o dönem Real Madrid'de oynayan Fenerbahçeli Mesut Özil için de şoke eden sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

SES KAYITLARI BOMBA ETKİSİ YARATTI

Son birkaç gündür düzenli olarak 2006 ve 2012'den dosyalar sızdırılırken, Perez'in Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Raul ve Figo gibi yıldızlar hakkında yaptığı konuşmalar kamuoyunda bomba etkisi yarattı. 74 yaşındaki Perez'in şimdi de Mesut Özil ve o dönemki aşk hayatı hakkında yaptığı konuşmalar meydana çıktı.

"ÖZİL, İTALYAN MODELE AŞIK OLDU"

Perez, Özil'in 2010 yılında Madrid'e taşındığında kız arkadaşından ayrılması ve Milano'dan bir modelle tanışması hakkında konuşuyor.

"Özil 21 yaşında bir kız arkadaşıyla geldi ama kısa sürede Madrid'i keşfetti ve yaşam tarzını değiştirdi. Kız arkadaşına s… gitmesini söyledi ve onun yerine bir model getirdi. Onunla sevişmek için özel jetini kullanıp geri dönüyordu. Özil, Milano'dan bir İtalyan modele aşık oldu. Mourinho, Özil'e kız arkadaşının tüm Inter ve Milan futbolcularının yanı sıra her iki takımın teknik kadrosuyla seviştiğini söyledi (gülüşmeler)."

"BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ"

Adı geçen modelin 39 yaşındaki Aida Yespica olduğu öğrenilirken, Yespica 2011'de Bild'e yaptığı açıklamada Mesut Özil ile ilişkisi olduğu iddialarını yalanlayarak "Birbirimizi ortak arkadaşlarımız aracılığıyla tanıyoruz. Mesut çekici bir adam ama sevgilim değil. Phillipp Plein ile birlikteyim" demişti.

Geçen sezon ara transferde Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, 2010-2013 yılları arasında İspanyol devi Real Madrid'de forma giymişti.

Mesut Özil, 2019 yılında oyuncu Amine Gülşe ile evlenmişti.

Florentino Perez, Mesut Özil'in eski ilişkisini ifşa etti!
Florentino Perez, Mesut Özil'in eski ilişkisini ifşa etti!
Florentino Perez, Mesut Özil'in eski ilişkisini ifşa etti!
Florentino Perez, Mesut Özil'in eski ilişkisini ifşa etti!

Kaynak: Snob Magazin

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