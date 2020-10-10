Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü

10.10.2020 08:08 | Son Güncelleme: 10.10.2020 08:46

Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu.

Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı.

Olay, Fatih Samatya Sahili açıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beykoz'dan yaklaşık 13 metrelik tekneyle avlanmak için denize açılan balıkçılar, Samatya Sahili açıklarında ağlarını denize attı. Ağlarını çekmeye başladıkları sırada içinde 13 balıkçının bulunduğu tekne yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yan yatan teknede bulunan balıkçılardan 12'si Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Denize düşen kişi için arama başlatıldı. Yan yatan tekneden kurtarılanlar Yenikapı'da zabıta noktasına çıkartıldı. Kurtarılan 12 kişiden durumu ağır olan 1 balıkçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen balıkçı hayatını kaybetti. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, alabora olduğu bölgede uzun süre arama yaptı. Kayıp olan balıkçının bir süre sonra cansız bedeni bulundu. Zabıta noktasında bulunan görevliler, kazazedelere çay ikram etti. Teknenin sahilden yaklaşık 1 mil açıkta alabora olduğu öğrenildi.  

 


- İstanbul
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ajda Pekkan Türkan Şoray
Spor Can Bartu Erol Bulut Mbaye Diagne Malcolm Thomas Steven Gerrard
Daha Fazla Kız Hatay Rusya Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 08:46:43. #1.14#
title