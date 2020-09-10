Parti Sözcüsü Öztrak'ın koronaya yakalandığı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun test sonucu belli oldu
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Parti Sözcüsü Öztrak'ın koronaya yakalandığı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun test sonucu belli oldu

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon çalışmaları kapsamında Kovid-19 testi yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun test sonucu negatif çıktı.

10.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu belli oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın virüse yakalanması sonrası önlem olarak yapılan testin sonucu negatif çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan Kovid-19 testinin sonucunun negatif çıktığı söylendi. Parti, açıklamasında testin Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından filyasyon kapsamında yapıldığını duyurdu.

Faik Öztrak'la birlikte Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'in ve avukatı Celal Çelik'in de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Parti Sözcüsü Öztrak'ın koronaya yakalandığı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun test sonucu belli oldu

Kaynak: DHA

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