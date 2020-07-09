Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
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Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi

Son dakika: Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'e örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
09.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:27

Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'e örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
İNAN: Herkesi din iman ile kandırıyorsunuz ama başı açık dolaşıyorsunuz Allah bu millet varken sizin gibi hainlere fırsat vermez inşallah
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HOCAM: Az degilmi yahu
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500
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