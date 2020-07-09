Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Son dakika: Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'e örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.
09.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:27
Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'e örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.
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Kaynak: DHA