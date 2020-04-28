Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz Son dakika: ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, "ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderdi.

Milli Savunma ile Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

KOLİLERİN ÜZERİNDE MEVLANA SÖZLERİ

Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, "ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.

Kaynak: DHA