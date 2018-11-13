Lastik-İş Sendika Başkanı Karacan, Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'da bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahla vurularak ağır yaralandı. Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay, saat 12.00 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacan ve bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı silahla vuruldu. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı ağır yaralandı.Ağır yaralanan Abdullah Karacan ve yaralanan kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YORUMLAR (52)
-
hizmet iş sendikasında çalışn tüm yöneticiler işçiyi resmen sömürüyor, kendilerine destek vermeyen tüm işçileri ya yerinden ediyor fazla mesai hkkını elinden alıyor. hakkımız haram olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
BU ASENA GÖRÜNMÜYO ORTALARDA.NE OLDU ONA İBO HALA ÖPÜYOMU ACABACevap Yaz Yayından Kaldır
-
masa başından kopyala yapıştır haberleri ile iste yönetilmez bizim üzerimizden para kazanıyorsunuz biraz zahmet edin sebebini öğreninCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Sizde aynısını yapın demiyorum Ama göçmenlerin Yunanistan’a geçişine izin verin Göçmenleri İran sınırında değilde Yunanistan sınırında durduran feröcüdür değil de nedir ??? Avrupa ekonomisini çökertmek istiyorsanız göçmenle doldurun Yoksa gemi su alıyor haberiniz olsun!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Haketmiştir , durduk yere kimse kimseyi öldürmeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır