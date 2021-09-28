Fizyoterapisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı

Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Çotuk fotoğrafa "Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.

İşte Ahmet Çotuk'un o paylaşımı;

KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

Sık sık takım elbise ile görmeye alışık olduğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Erdoğan'ın spor kombinini yorum yağmuruna tuttu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ FORMUNDAYDI MAŞALLAH"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından bir başka fotoğraf paylaşarak, "Maç sonrası durum değerlendirmesi. Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah" ifadelerini kullandı.

"KİMİN YENDİĞİ ANLAŞILIYORDUR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise maçın skorunu ilan ederek, "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİK"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Bakan Varank'la bir fotoğrafını yayınlayarak "Olsun, mücadeleden bir an olsun vazgeçmedik." notunu düştü.

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