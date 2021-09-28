Fizyoterapisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı
Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanların yaptığı basketbol maçından bir fotoğraf paylaştı. Spor kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un takımını 50-24 mağlup etti.
Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Çotuk fotoğrafa "Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.
İşte Ahmet Çotuk'un o paylaşımı;
Sık sık takım elbise ile görmeye alışık olduğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Erdoğan'ın spor kombinini yorum yağmuruna tuttu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından bir başka fotoğraf paylaşarak, "Maç sonrası durum değerlendirmesi. Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah" ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise maçın skorunu ilan ederek, "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Bakan Varank'la bir fotoğrafını yayınlayarak "Olsun, mücadeleden bir an olsun vazgeçmedik." notunu düştü.