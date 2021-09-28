Fizyoterapisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fizyoterapisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanların yaptığı basketbol maçından bir fotoğraf paylaştı. Spor kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un takımını 50-24 mağlup etti.

Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Çotuk fotoğrafa "Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.

İşte Ahmet Çotuk'un o paylaşımı;

Fizyoterapisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı

Sık sık takım elbise ile görmeye alışık olduğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Erdoğan'ın spor kombinini yorum yağmuruna tuttu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından bir başka fotoğraf paylaşarak, "Maç sonrası durum değerlendirmesi. Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah" ifadelerini kullandı.

Fizyoterapisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı

Fizyoterapisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise maçın skorunu ilan ederek, "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur." ifadelerini kullandı.

Fizyoterapisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Bakan Varank'la bir fotoğrafını yayınlayarak "Olsun, mücadeleden bir an olsun vazgeçmedik." notunu düştü.

Fizyoterapisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı

Fizyoterapisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdoğan 'Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil' demişti, Bakan Soylu rakamları paylaştı

Erdoğan "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" demişti, Bakan Soylu rakamları paylaştı

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil Süleyman Soylu
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Armin Laschet Kazım Karabekir Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fizyoterapisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:16:34. #1.12#