Fısfıs İsmail kimdir? Fısfıs İsmail karakterini canlandıran Süleyman Yağcı kimdir?
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Fısfıs İsmail kimdir? Fısfıs İsmail karakterini canlandıran Süleyman Yağcı kimdir?

Fısfıs İsmail kimdir? Fısfıs İsmail karakterini canlandıran Süleyman Yağcı kimdir?
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Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i olarak tanınan Süleyman Yağcı, komik tiplemesi ile izleyicinin gönlünde taht kuran bir isimdir. Süleyman Yağcı'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i Süleyman Yağcı kimdir? Fısfıs İsmail kimdir? Fısfıs İsmail karakterini canlandıran Süleyman Yağcı kimdir?

Çocuklar Duymasın dizisinin Fıs Fıs İsmail karakterine hayat veren Süleyman Yağcı hakkında araştırmalar sürüyor. Ünlü oyuncunun stres dolayısıyla ana kalp damarları tıkanması nedeniyle Fısfıs İsmail öldü mü? sorusu yanıt arıyor. Ameliyata giren Süleyman Yağcı sevenlerinden dua istedi. İşte, ayrıntılar...

FISFIS İSMAİL KİMDİR?

Süleyman Yağcı'nın gerçek mesleği ambulans şoförlüğüdür. Bugüne kadar çeşitli dizilerde ve filmlerde rol alan Süleyman Yağcı, 2002 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın adlı dizide oynadığı Fıs Fıs İsmail rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

SÜLEYMAN YAĞCI KİMDİR?

23 Ağustos 1964 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Süleyman Yağcı'nın gerçek mesleği ambulans şoförlüğüdür. ... Bugüne kadar çeşitli dizilerde ve filmlerde rol alan Süleyman Yağcı, 2002 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın adlı dizide oynadığı Fıs Fıs İsmail rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Süleyman Yağcı'nın asıl mesleği ambulans şoförlüğüdür ancak ambulans şoförlüğünün yanında oyunculuk da yapmaktadır. Süleyman Yağcı, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Süleyman Yağcı, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizice uzun yıllar boyunca canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile tanınmıştır. Süleyman Yağcı, Emine Yağcı ile evlidir.

Dizileri
Yıl Yapımın Adı Canlandırdığı Rol
1995 Çiçek TaksiSürücü
1996 Kara MelekHastane Görevlisi
1999 Ayrılsak da Beraberiz (dizi)Dursun
1999 Yılan HikâyesiKuyumcu
2000 Dikkat Bebek VarSüleyman
2000 Eyvah Kızım BüyüdüTaksici
2000 Üvey Babaİdris
2002 Reyting Hamdi
2002 Çocuklar DuymasınFıs Fıs İsmail
2004 Çocuklar Ne OlacakFıs Fıs İsmail
2005 Kadın Her Zaman Haklıdır
2005 Saklambaç (dizi)Kadir
2005 Emret Komutanım (dizi)Cevat
2006 Doktorlar (dizi)Ambulans Şoförü
2006 Güldünya (dizi)
2008 Gece Gündüzİdris
2009 Geniş AileNemo
2015 Zeyrek ile Çeyrek "Bir Ramazan Temaşası"Reşit
Filmleri
Yıl Yapımın Adı Canlandırdığı Rol
2000 HemşoAmele
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla KalmayacağımSivil Polis
2008 Osmanlı CumhuriyetiDirenişçi
2012 Bana Bir Soygun YazMahmutcan
2012 Laz Vampir TirakulaFerdi

SÜLEYMAN YAĞCI'NIN SAĞLIK DURUMU

Çocuklar Duymasın dizisinin fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı sağlık durumu hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Sigara ve alkol kadar daha tehlikeli bir şey var, stres. Lütfen stresten uzak durun. Benim sigaram ve alkolüm yok ama ana damar tıkanmış ve kalbimin çok büyük darbeler aldığını doktorlar söylediler. Acil olarak ameliyata giriyoruz şimdi. Sebebi stres. Herkese stresten uzak durmasını, üç günlük dünyada hayatın yalan olduğunu bilerek yaşamasını tavsiye ederim. Herkesin duasına ihtiyacımız var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok dostlarımız geldi. Ziyaret yasağımız var ama dua etmeye yasak yok. Herkesin duasını bekliyoruz Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah biz de bayramı göreceğiz. Orucumuzu tuttuk. Yarın bayram. Bugün inşallah çifte bayram yaşarız. Ameliyatımız başarıyla geçer inşallah. Çok büyük bir kalp ameliyatı olacak. Çünkü açık kalp ameliyatı olacak. Açık kalp ameliyatları çok büyüktür. Ama Allah'tan umut kesilmez"

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Fısfıs İsmail kimdir? Fısfıs İsmail karakterini canlandıran Süleyman Yağcı kimdir? - Haberler
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