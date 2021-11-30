Fırtınanın vurduğu Gemlik'te temizlik çalışması

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan, gece de hızını arttırarak devam eden fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, cadde ve sokaklara taştı, yollar su gölüne döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Dalgalar nedeniyle balıkçı barınağında çok sayıda kayık battı, birçoğu da zarar gördü. Cankurtaran Caddesi'ndeki 8 katlı sitenin çatısı fırtına nedeniyle uçup yola düştü. Park halindeki 1 otomobil, çatı enkazının altında kaldı.

Bu arada Orhaneli ilçesinde yağmur etkili oldu. Yağmurun artından açan güneşle birlikte gökkuşağı oluştu. Vatandaşlar, gökkuşağı manzarasayıla fotoğraf çektirdi.