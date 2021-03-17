Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
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Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu

17.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:16
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabaha kadar süren şiddetli fırtınada ağaçlar ve evlerin çatıları zarar görürken, sahile vuran 1'i ölü 3 caretta caretta dikkat çekti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabaha kadar süren şiddetli fırtınada ağaçlar ve evlerin çatıları zarar görürken, sahile vuran 1'i ölü 3 caretta caretta dikkat çekti.

Alanya'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren şiddetli fırtına ve yağış ağaçların dallarını kırdı, bazı evlerin çatılarına zarar verdi. Kleopatra Plajı'nda ise fırtınayla birlikte dev dalgaların getirdiği 1'i yavru 3 caretta caretta, sahile vurdu. Caretta carettaların 2'si yetkiler tarafından alınarak İncekum Sahili'ndeki güvenli bölgeye tekrar salınırken, yavru deniz kaplumbağası dalgalara dayanamayıp telef oldu. Telef olan yavru kaplumbağa ise belediye ekipleri tarafından gömülmek üzere sahilden alındı.

"YAVRU KAPLUMBAĞANIN TELEF OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Sahildeki caretta carettaları inceleyen Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Saim Kanlı, duyarlı vatandaşların kendilerine haber verdiğini söyledi. Kanlı, "Bugün sabah yağmurlu bir Alanya sabahında duyarlı vatandaşlarımız bizleri ve doğa koruma müdürlüğünü arayarak deniz kaplumbağalarının sahile vurduğunu söyledi. Bunun üzerine doğa koruma müdürlüğü ile birlikte geldik onları aldık. Daha sakin bir denize bırakmak için aldık ancak bir tane yavru carettanın telef olduğunu anladık. Sağlığı için belediye veteriner işleri olarak sağlık durumlarına baktık, herhangi bir sağlık sorunları yoktu. Onları normal deniz suyuna bıraktık. Bu dalgaların çok yüksek ve hırçın olmasından kaynaklı. Bu bölgede hayvanlar nefes alamadıkları için karaya vurup oksijen alamadıkları zaman böyle yaparlar. Dalga dindikten sonra tekrar denize girerler. Şimdi normal suya girdiler, yaşamlarına devam edecekler" dedi.

(Erdal Anak/İHA)

Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu
Fırtınada caretta carettalar sahile vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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