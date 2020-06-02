Fırsatçılar tek katlı tıbbı maskeleri 3 katlı olarak piyasa sürüyor
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Fırsatçılar tek katlı tıbbı maskeleri 3 katlı olarak piyasa sürüyor

Fırsatçılar tek katlı tıbbı maskeleri 3 katlı olarak piyasa sürüyor Diyarbakır İş Güvenlikleri Ekipmanları Genel Müdürü Mehmet Narin, fırsatçıların piyasaya 3 katlı tıbbi maske yerine tek katlı maske sürdüğünü belirterek bu durumun korona virüsün yayılmasına neden olduğunu söyledi.

02.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:06

Fırsatçılar tek katlı tıbbı maskeleri 3 katlı olarak piyasa sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır İş Güvenlikleri Ekipmanları Genel Müdürü Mehmet Narin, fırsatçıların piyasaya 3 katlı tıbbi maske yerine tek katlı maske sürdüğünü belirterek bu durumun korona virüsün yayılmasına neden olduğunu söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edilirken, fırsatçılar da düşük maliyetlerle yüksek kazanç elde etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Son olarak fahiş fiyatlara satıldığı için ücretle alımı kısıtlanan, ardından tanesi bir lirayı geçmemek kaydıyla yeniden satışa sunulan maskelerde yapılan hileler insan sağlığına gösterilen özensizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Piyasaya sürülen 3 katlı tıbbi maskelerin tek katlı olduğu ve bu durumun korona virüsün yayılmasına neden olduğu ortaya çıktı.

"Tek katlı maskeler vatandaşları virüsten korumaz"

Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşlar dışarı çıktıklarında tıbbı maske kullanmaya başlarken, 3 katlı olarak alınan bazı maskelerin aslında tek katlı olduğu belirlendi. Maske kullanımı ve satışına ilişkin açıklamada bulunan Türkiye'nin en kapsamlı iş sağlığı ve güvenlik ekipmanları merkezi olan Diyarbakır İş Güvenlikleri Ekipmanları Merkezi Genel Müdürü ve iş sağlığı uzmanı Mehmet Narin, satılan tek katlı maskelerin vatandaşları virüsten korumadığı gibi virüsün yayılmasına davetiye çıkardığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda maskelerde taban fiyat uygulaması ile birlikte adedinin 1 liraya piyasada satıldığını aktaran Narin, bunun kalite düşüklüğünü beraberinde getirdiğini ifade etti. Narin, "Bu anlamda vatandaşlarımız dikkatli olmalı. 3 katlı maskelerin takılması gerekiyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte bazı üreteciler maliyeti düşürmek amacıyla kaliteden ödün vererek niteliksiz maskeleri 1 liraya piyasa sürdüklerine tanık olduk. Satılan bu tek katlı maskelerin sağlığa zararın yanı sıra korona virüsten her hangi bir korucu özelliği bulunmamaktadır" dedi.

"Maskelerin 3 katlı olması gerekiyor"

Maskelerin katlarını uygulamalı olarak da gösteren Narin, "Elimde görmüş olduğunuz maske 3 liraya satıldığı dönemlerde 3 katlıydı fakat tavan fiyat uygulaması 1 liraya düşmesiyle maskelerin tek katlı ve niteliksiz olduğunu görüyorsunuz. Bunun herhangi bir koruma özelliği de bulunmamaktadır. Fiyatların da düşmesiyle birlikte fırsatçılara da ayrı bil alan açtı. 3 katlı olarak satılan ve tek katlı olarak satılan maskelerde herhangi bir burun koruyucu teli de bulunmadığından virüsten asla korumuyor. Vatandaşların kullanacağı maskeler mutlaka 3 katlı olmalı ve burun koruma telinin bulunması gerekiyor. Şuanda elimde bulunan maske 3 katlı ve burun koruma teli bulunuyor. Üç katlı tıbbı maskenin anlamı da şudur, virüsten bizi koruması için, maskenin ortasında sıvı geçirmez katmanı, üstünde ve altına ise toz ile rahat nefes alınmasını sağlayan filtreli bezin bulunması gerekiyor. Aksi halde bunun koruma özelliği yoktur. Ayrıca vatandaşların yaptığı bir diğer hata ise aldıkları tıbbı maskeleri yıkayıp birçok kez kullandığını görüyoruz ve bunu asla ve asla tavsiye etmiyoruz. Zaten daha öncede belirttiğimiz gibi yıkanabilir maske yoktur" diye konuştu.

"Vatandaşlar rehavete kapılmamalı"

Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayan Narin, "Korona virüs henüz hayatımızda var ve şöyle bazı görüntüleri televizyon kanallarında gördüğümüzde vatandaşların bazılarında ciddi bir rehavet görüyoruz. Gözlemleme yaptığımızda sadece 10 kişiden 3 kişinin maske taktığına şahit oluyoruz ve bu kesinlikle yapılmaması gereken bir durumdur. Vatandaşların rehavete kapılmadan sosyal mesafe kurullarına ve maske takmadan dışarı çıkmamaları öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Fırsatçılar tek katlı tıbbı maskeleri 3 katlı olarak piyasa sürüyor

Kaynak: İHA

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