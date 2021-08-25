Fire Flux Esports koçu Salih Onaran, eşinin vefat ettiğini duyurdu
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Fire Flux Esports koçu Salih Onaran, eşinin vefat ettiğini duyurdu

Fire Flux Esports koçu Salih Onaran, eşinin vefat ettiğini duyurdu
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Eski profesyonel espor oyuncusu ve şu an Fire Flux Valorant takımında koçluk görevini üstlenen Salih "marqnue" Onaran, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eşinin vefat ettiğini açıkladı. Haberi canlı yayında alan birçok Twitch yayıncısı, baş sağlığında bulundu.

Türkiye'nin en çok tanınan yayıncılarından birisi olan marqnue kullanıcı adlı Salih Onaran, Türk espor dünyasının önemli isimleri arasında yer alıyor. Eski profesyonel CS:GO oyuncusu olan marqnue, şimdilerde espor organizasyonu Fire Flux ekibinin Valorant takım koçluğu görevini üstleniyor. Eşinin vefat ettiğini duyuran Salih Onaran'a espor dünyası ve oyun camiasından birçok baş sağlığı mesajı geldi.

"DEVAM EDECEĞİM AMA NASIL YAPACAĞIM BİLMİYORUM"

Salih "Marqnue" Onaran'ın uzun yıllar birlikte olduğu ve daha sonrasında dünya evine girdiği eşi Reyhan Eraslan Onaran, uzun zamandır yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyordu. Salih Onaran 22 Ağustos'ta Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, acı haberi sevenlerine duyurdu.

Salih "marqnue" Onaran, eşinin vefatını Twitter hesabı üzerinden attığı tweetle duyurdu: "Yarım kaldı hikayemiz... Seni her zaman çok seveceğim @reyonaran"

Instagram hesabından yaptığı paylaşıma yüzlerce yorum geldi.

"Birlikte son fotoğrafımız. Nerden başlasam ne söylesem hiç bir manası yok. O kadar çok yarım kalan şeyimiz var ki. 9 senede bir kere üzmedik birbirimizi. Devam edeceğim ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sen tanıdığım, okuduğum, bildiğim en savaşçı ve en güçlü insandın. Umuyorum ki başka bir dünya vardır ve sen yine uyurken bacağını üstüme atarsın. Sonsuza dek ve daima..."

Fire Flux Esports koçu Salih Onaran, eşinin vefat ettiğini haberini duyurdu

Gamegar ailesi olarak, Salih "marqnue" Onaran'a ve Reyhan Eraslan Onaran hanımın ailesine ve tüm sevdiklerine baş sağlığı diliyoruz. Nurlar içinde yatsın…

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Fire Flux Esports koçu Salih Onaran, eşinin vefat ettiğini duyurdu - Haberler
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