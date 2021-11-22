Son dakika haberleri | Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti

Olay, Sancaktepe'de yaşandı. Hasan Yıldız, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki danasıyla kurban kesim alanına geldi. Yıldız, danasını indirmek için kamyonetin arka kapağını açtığında bağlı olduğu ipten kurtulduğunu fark etti. Fırçayla dananın kaçmasını önlemek istedi. Ancak korkarak kaçmaya çalışan dana, kamyonetten sahibinin üzerine doğru atladı. Kolundan yaralanan Yıldız'ın imdadına kesim alanındaki çalışanlar koştu. Yerde kalan Yıldız çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yıldız'ın kolunda çatlaklar olduğu öğrenildi.

"KAPAĞI AÇTIKTAN SONRA DURDURAMADIM"

"DANA FIRÇAYI GÖRÜNCE ÜZERİNE ATLIYOR"

"DANANIN KAMYONETTEN ATLADIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI"