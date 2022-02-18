Fırat Çakıroğlu, Salihli'de unutulmadı

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - 2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün yedinci yıl dönümünde Salihli Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.

Salihli Ülkü Ocakları tarafından Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programında Çakıroğlu anısına lokma hayrı yapılırken, ayrıca Çakıroğlu'nun bulunduğu fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına her yıl olduğu gibi bu yılda lokma hayrı yaptıklarını belirten Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, "Bugün ülkücü kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehadetinin 7. yıl dönümündeyiz. Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu vefatının yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Salihli Ülkü Ocakları olarak Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz ve tüm şehitlerimiz anısına lokma hayrı yapıp dua ettik. Ülküdaşımız, şehidimiz, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu asla unutmayacağız" dedi.

Lokma hayrı ve fotoğraf sergisine Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Erdal Tunca, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, parti ve ocak yöneticileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA