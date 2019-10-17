Fırat Arslan, kimsesiz çocuklar için dövüşecek

17.10.2019 14:45

Dünya şampiyonu Türk boksçu Fırat Arslan, Almanya'da cumartesi günü kimsesiz çocuklar yararına düzenlenecek dostluk maçında ringe çıkacak.

Kimsesiz çocuklar yararına yapılan boks gecesinde dünya şampiyonu Fırat Arslan yeniden ringe çıkacak. Porsche eski yöneticilerinden ve eski sporcu Uwe Hück, her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Charty Boxing' isimli yardım gecesinde Fırat Arslan ile ringe çıkmaya karar verdi. Arslan'ın hayırsever bir sporcu olduğunu belirten Hück, "Ne zaman hayır için bir organizasyon yapsam yanımızda olduğunu bildiğimiz için Fırat Arslan ile seve seve bu tür işlerin içerisine girebiliyorum. Hedefimiz elimizden geldiğince yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmaktır" dedi.

FIRAT ARSLAN: "TÜM ZAMANLARIN EN YAŞLI ŞAMPİYONU OLACAĞIM"

Fırat Arslan ise böyle bir amaç için her zaman hazır olduğunu vurgulayarak, "Yardıma muhtaç olan herkes için elimden geldiğince kapım açıktır. Böylesi güzel bir amaç için dövüşmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Gecenin tüm gelirleri yardıma muhtaç çocuklara bağışlanacaktır. Önümüzdeki yılın şubat ayında da dev bir karşılaşmaya çıkmak için görüşmelerimizin son aşamasına geldik. Boks dünyasındaki tüm zamanların ve tüm sıkletlerin rekorunu kırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu bağlamda dünyanın en iyi promotörlerinden Erol Ceylan, bana tam destek veriyor. Güney Afrikalı dünya şampiyonu Kevin Lerena ile görüşmelerimizin son aşamasına geldik. Şayet bir aksilik olmazsa şubat ayında yaşadığım yer olan Almanya'nın Göppingen kentinde dünya şampiyonluk maçına çıkacağız. Şayet kazanırsam dünya tarihinde, tüm zamanların ve tüm sıkletlerin gelmiş geçmiş en yaşlı dünya şampiyonu olarak tarihe geçeceğim" diye konuştu.

"MARCO HUCK İLE KAPANMAMIŞ BİR HESABIMIZ VAR, AĞIR SIKLETE GEÇEBİLİRİM"

Arıca eski dünya şampiyonu Marco Huck ile de kapanmamış bir hesaplarının olduğunu belirten Arslan, "Biz Huck ile iki kez ringe çıktık ve bir maçı ben kazanmama rağmen rakibime verdiler. Ancak tüm boks dünyası biliyor ki o karşılaşmayı ben kazandım. İsteyenler video izleme platformlarından tekrar izleyerek kararlarını kendileri verebilirler. Bu bağlamda ağır sıklete geçen Huck ile tekrar karşılaşmak için gerekirse ben de ağır sıklete geçerek açık olan bu hesabımızı kapatmak istiyorum' şeklinde konuştu.

VEDAT ALYAZ: 'TÜM SPORSEVERLERİ YARDIM MAÇINA BEKLİYORUZ'

Fırat Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz, Güney Almanya'nın Stuttgart yakınlarında bulunan Pforzheim kentinde düzenlenecek olan müsabakaların cumartesi gecesi gerçekleşeceğini belirterek, 'Bertha-Benz-Halle Pforzheim'de yine birbirinden başarılı boksörler de oldukça çekişmeli maçlara imza atacaklar. Bu güzel amaç için yaptığımız mücadelede siz değerli sporseverleri de yanımızda görmekten büyük bir mutluluk duyarız. Bu güzel yardım gecesinde payım olsun istiyorsanız hepinizi salona bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA