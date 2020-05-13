Firari Can Dündar'ın milyon dolarlık evi de kaçak çıktı
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Firari Can Dündar'ın milyon dolarlık evi de kaçak çıktı

Firari Can Dündar'ın milyon dolarlık evi de kaçak çıktı MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya'ya firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'ın da Bodrum'daki villasında orman alanının işgal edildiği, ayrıca...

Firari Can Dündar'ın milyon dolarlık evi de kaçak çıktı
13.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:43

Firari Can Dündar'ın milyon dolarlık evi de kaçak çıktı

MUĞLA - MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya'ya firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'ın da Bodrum'daki villasında orman alanının işgal edildiği, ayrıca bir kısmının hazine arazisi içinde kaldığı tespit edildi.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümleri yaklaşık 2 haftadır Bodrum ve ülke kamuoyunu meşgul ederken, bir gelişme de gazeteci Can Dündar ile ilgili yaşandı.

Dündar'ın Kumbahçe Mahallesi Çakırbaşı Sokak'ta bulunan villasında 11 Mayıs günü Bodrum Orman İşletme Şefliğince inceleme yapıldı. 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki deniz manzaralı villanın bahçe duvarının 27 metrelik kısmının ormanlık alanı işgal ettiği belirlendi. Villanın 188 metrekarelik kısmının da hazine arazisi içinde yer aldığı tespit edildi. Ayrıca villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapıldığı kaydedildi.

Yapılan harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konu ile ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Firari Can Dündar'ın milyon dolarlık evi de kaçak çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

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