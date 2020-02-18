: Firari başkan sahte kimlikle yakalandı

18.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:11

Balıkesir'in Edremit ilçesinin eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç'ın, zimmet, rüşvet, görevi kötüye kullanma suçlarından verilen 12 yıl 8 aylık hapis cezasını onamasının 4 ay sonrasında Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

Edremit eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç'ın, Yargıtay'ın zimmet, rüşvet, görevi kötüye kullanma suçlarından verilen 12 yıl 8 aylık hapis cezasını onamasının ardından ortadan kaybolmuştu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Belediye Başkanı Kılıç, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte kimlikle yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MHP'li Tuncay Kılıç 1999-2004 ve 2009-2014 yılları arasında Edremit Belediye Başkanlığı görevini sırasında 2012 yılında 'zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. 2013 yılında şartlı tahliye edilen Kılıç'ın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan Kılıç'a 2015 yılında 12 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cezası Yargıtay tarafından onanan ancak teslim olmayan Kılıç hakkında geçen 20 Kasım'da yakalama kararı çıkarıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Kılıç, dün saat 17.00 sıralarında Fethiye'nin Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda yürürken polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan kimlik kontrolünde sahte kimlik taşıdığı anlaşılan Kılıç, gözaltına alındı. Bugün Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen Kılıç, tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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