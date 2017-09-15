"Firardayız" 29 Eylül'de Sinemalarda!

Antalya'nın en güzel beldelerinde ve özel platolarda çekilen filmde özellikle üç kafadarın fantastik planları dikkat çekecek. Filmin oyuncu kadrosunda usta oyuncu Mehmet Özgür ve güzel oyuncu Burcu Binici'nin de bulunduğu komedi filmine serüven boyunca Türk Sineması'nın birbirinden yetenekli isimleri renk katıyorlar…

Senaryosunu Yücel Öztürk'ün yazdığı, yapımcılığını Burçin Baş'ın üstlendiği ''Firardayız''ın yönetmen koltuğunda ise projeleriyle adından sıkça söz ettiren Türk sinemasının genç ve yetenekli yönetmenlerinden Tolga Baş oturuyor.

Komedi ve macera dolu bir kaçış hikayesini sinema salonlarına taşıyacak ''Firardayız'' 29 Eylül'de herkesi ağız dolusu kahkahalarla güldürmeye geliyor…