Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına gitti
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Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına gitti

Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Finlandiyalı seçmenler, ülkelerindeki belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Finlandiyalı seçmenler, ülkelerindeki belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Finlandiya'da 13 Haziran Pazar günü yapılacak olan ve 287 belediyede 30 bine yakın meclis üyesi adayının olduğu seçim öncesinde Alanya'da yerleşik yaşayan seçmenlerin Alanya'daki bir otelde oy kullanma işlemleri başladı. Türkiye'de sadece Ankara ve Alanya'da yerleşik Finlandiyalıların sandık başına gideceği ve seçimlerin 2 gün süreceği belirtildi. Ankara'da 20, Alanya'da ise 100 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Seçimlerle ilgili gazetecilere bilgi veren Finlandiya Konsolosu Raimo Pahkasalo, Finlandiya'nın belediye meclis üyesi ön seçimlerinin Alanya'da ve Ankara'da gerçekleştiğini aktardı. Pahkasalo, "Bu belediye meclis seçimleri normalde hep Nisan'da yapılıyor ama pandemiden dolayı bu yıl Haziran'a ertelendi. Belediye meclis seçimlerinde sadece Finlandiya'da ikameti olanlar oy kullanabiliyor. Bundan dolayı seçmen sayısı biraz daha az. Normalde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde daha fazla seçmen oy kullanıyor. Şu anda bizim Alanya için beklentimiz yaklaşık 100 seçmen gelip oy kullanacak. Finlandiya ve Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği için burada fahri konsolosluğun olması çok önemli. Bu şekilde Alanya'da da bu tür seçimlerin ön seçimleri yapılabiliyor. Ankara'da büyük ihtimal 20 kişi oy kullanacak. Alanya'da çok fazla Finli oturduğu için burası her zaman en kalabalık yer oluyor" dedi.

"Ülkemin seçimine katkı sağladığımdan dolayı mutluyum"

İlçede 7 senedir ikamet eden İnga Liisa İivonen, oy kullandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. İivonen, "İlk önce burada oy kullanılmaz diye düşündüm ama sonra görünce çok sevindim. Burada olsam bile ülkemin seçimine katkı sağladığımdan dolayı mutluyum" diye konuştu. - ANTALYA

Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına gitti
Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına gitti
Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına gitti
Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına gitti
Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına gitti
Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına gitti
Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına gitti
Finlandiyalılar Alanya'da sandık başına gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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