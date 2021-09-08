Türkiye maçı ne zaman? Finlandiya - Türkiye ne zaman, hangi kanalda? Finlandiya – Türkiye voleybol maçı canlı izleme linki!

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda hedefine ulaşmak isteyen Finlandiya - Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Finlandiya - Türkiye maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.