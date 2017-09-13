Fındık Yüklü Tır Yandı, 1 Milyonluk Liralık Zarar Oluştu

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, 25 ton ağırlığında işlenmiş fındık yüklü TIR, bariyerlere çarptıktan sonra alev alıp yandı. TIR, kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 1 milyon liralık zararın oluştuğu belirtildi.



Denizli'den Kaklık Mahallesi yönüne giden Sinan Şen yönetimindeki 67 SK 568 plakalı TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. 25 ton ağırlığında işlenmiş fındık yüklü TIR, bir anda alev aldı. Alevler ise kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının ardından TIR, hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 1 milyon liralık zarar oluştuğu belirtildi. Yangın nedeniyle yarım saat trafiğe kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Denizli