Fındık işçileri arasında tartışmada ölenler memleketlerine gönderildi
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Fındık işçileri arasında tartışmada ölenler memleketlerine gönderildi

Fındık işçileri arasında tartışmada ölenler memleketlerine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de fındık toplamak için kente gelen aile arasında çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen 2 kişinin cenazeleri, memleketleri Diyarbakır'a gönderildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de fındık toplamak için kente gelen aile arasında çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen 2 kişinin cenazeleri, memleketleri Diyarbakır'a gönderildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde fındık toplamak için Diyarbakır'dan Bakacak köyüne gelen aile fertleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada cinnet getiren M.K. (24), yanındaki silahla ailesinin üzerine ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Fehime Tüfenk (19) ve Süleyman Kara (67) olay yerinde hayatını kaybederken, Mihriman Kara (17), Mehmet Mevlüt Kara (32) ve Emine Tüfenk (19) yaralandı. Olayın ardından M.K., silahı başına dayayarak ateşledi. Ağır yaralanan M.K. ile diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay'da olayın ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine gelerek yaralılar hakkında yetkililerden bilgi alırken, ailenin yakınlarına da baş sağlığı diledi. Olayda hayatını kaybeden Süleyman Kara ve Fehime Tüfenk'in cenazeleri memleketlerine gönderilirken, 4 kişinin tedavisi devam ettiği öğrenildi. - DÜZCE

Fındık işçileri arasında tartışmada ölenler memleketlerine gönderildi
Fındık işçileri arasında tartışmada ölenler memleketlerine gönderildi
Fındık işçileri arasında tartışmada ölenler memleketlerine gönderildi
Fındık işçileri arasında tartışmada ölenler memleketlerine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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