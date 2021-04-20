Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak 2021? Mazot ödemeleri ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen çiftçi destek ücretleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak 2021? Mazot ödemeleri ne zaman verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen çiftçi destek ücretleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak 2021? Mazot ödemeleri ne zaman verilecek?

FINDIK DESTEKLEME NE ZAMAN 2021?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 Nisan'da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bulundu. Konu ile atılan tweet haberimizde yer almaktadır.

MAZOT DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün (25 Mart) resmi Twitter hesabından attığı tweetle mazot gübre desteği ödemeleriyle ilgili tarih verdi. Bakan Pakdemirli ödemelere ilişkin "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla 81 ilimizde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.