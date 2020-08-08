Fındık bahçesinde çıkan yangın korkuttu
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Fındık bahçesinde çıkan yangın korkuttu

BARTIN'ın Şarboğaz köyünde, fındık bahçesinde kuruyan otların yakılması sonucu çıkan yangın bahçeyi sardı.

Fındık bahçesinde çıkan yangın korkuttu
08.08.2020 00:43 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:47

BARTIN'ın Şarboğaz köyünde, fındık bahçesinde kuruyan otların yakılması sonucu çıkan yangın bahçeyi sardı. 1 dönüm fındık bahçesi yanarken, ekiplerin çalışması sonucu yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Bartın Şarboğaz köyü Kapıcıoğlu Mahallesi'nde bir fındık bahçesinde çıktı. İddiaya göre, Y.K.'nın eşi Z.K., 1 dönümlük fındık bahçesindeki topladığı otları yakmak için ateşe verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler etrafa yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bartın Orman İşletmesine bağlı ekipler, Bartın ve Kozcağız Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ve köylülerin de katılımıyla yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. 1 dönümlük fındık bahçesi zarar görürken, Z.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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