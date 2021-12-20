Final sınavı projesini hayata geçirip açtığı kafede yeni bisikletçiler yetiştiriyor

BURSA (AA) - Bursa'da bisiklet konseptli kafe fikrini hayata geçiren antrenör, bisikletçilerin ihtiyaçlarını karşılayan iş yerinde kurduğu Velo16 Spor Kulübü ile yeni sporcuların yetişmesine de katkıda bulunuyor.

Tamirden bakıma, bisiklet aksesuarlarından antrenman ekipmanlarına tüm detayların düşünüldüğü kafesinde sıcak soğuk içecek ve aperitif ürünlerle hizmet veren 29 yaşındaki bisiklet antrenörü Mehmet Dogan, bu sporu yapanları bir araya getirip bilgi alışverişi yapmalarına imkan tanıyor.

Dogan'ın kısa süre önce kurduğu Velo16 Spor Kulübünün 14 lisanslı sporcusu bulunuyor. Kulübün sporcuları, kafedeki antrenman ekipmanlarını ücretsiz kullanabiliyor.

Mehmet Dogan, AA muhabirine, üniversitede enerji sistemleri mühendisliği okuduğunu belirtti.

Bisiklet kafe fikrinin, eşiyle üniversitede eğitim gördüğü yıllara dayandığını aktaran Dogan, şunları söyledi:

"O zamanki bizim girişimcilik dersimizin final sınavına yazdığımız bir projeydi bu. Asıl amacı, bisiklete binen insanların gidip zaman geçirecekleri bir yer olması. Kahve içmek için gidecekleri herhangi bir yer ya alışveriş merkezinin içinde ya da işlek yerlerde oluyor. Gidip bisikletini önüne bırakıp rahatça bisiklet kıyafetleriyle yiyip içemiyorlar. Hem bizim biraz kıyafetlerimiz normal günlük hayata uygun değil, ayakkabılarımız, malzemelerimiz, kasklarımız. Biraz orada bizim için zor oluyor bunu yapmak. Önünde bisiklet park yeri olan, içeri girip bisiklet kullanan insanlarla vakit geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir ortam oluşturmaktı bizim amacımız. Ayrıca, bir bisiklet kulübü kurup, kulüp sporcularının birbirleriyle vakit geçirebileceği, antrenman yapabilecekleri, bizim eğitim verebileceğimiz bir yer oluşturmaktı."

"Sosyal medyada görüp gelenler var"

Dogan, eğitimini aldığı sektörden 3-4 ay çalıştıktan sonra bu fikrini hayata geçirebilmek için ayrıldığını kaydetti.

Açtığı kafenin bisiklet bölümünden bahseden Dogan, şu bilgileri paylaştı:

"Bisiklet tamir bakımımız oluyor. Yedek parçalarımız ve bisiklet aksesuarları var. Gelen insanlar bunları satın alabiliyor. Sıcak soğuk içeceklerimiz var. Ufak tefek aperitif kurabiyelerimiz var. Bu zamanla gelişecektir. Oturacak alanımız var. Buraya gelen insanlar tamir süresince beklemek ister. Özellikle kaliteli bisiklet kullanan insanlar bisikletlerini bırakıp bir hafta sonra almak istemiyor çünkü çoğu zaten aktif antrenman yapan, bisiklete binen insanlar. O yüzden 'İşim görülsün hemen gideyim' düşüncesinde oluyor çoğu kişi. Oturup bisikleti yapılırken 'Zarar görüyor mu?' diye içine dert olmuyor insanların. Hem de çay kahve içip sosyalleşebiliyorlar."

Dogan, buradaki temel amaçlardan birinin de bisiklet üzerine bilgi paylaşımı yapmak olduğunu vurguladı.

Olumlu mesajlar aldığını dile getiren Dogan, "Buraya birçok yerden, uzaklardan gelenler var. Özellikle tamir için gelenler, bisikletlerini bir yere bırakıp bir hafta sonra almak istemeyenler. Biz biraz daha sakin olduğumuz için gelip burada tamir ettirip gidiyorlar. Konsept olarak merak edip sosyal medyada görüp gelenler var. Genel olarak hoş karşılanıyor. Çevreden ders çalışmaya gelen müşterilerimiz var." diye konuştu.

Kafenin büyük bir ticarethaneye dönüşmesini istemediklerini kaydeden Dogan, "Benim amacım normalde bisiklet tamirciliği ya da kafe işletmeciliği değil, bisiklet sektörü içinde bir şeyler yapmak. Antrenörüm, antrenörlük yapıyorum. Kulübümüz, sporcularımız var. Burası aşırı yoğun olduktan sonra ben onlardan geri kalmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp üyeleri okul çıkışlarında antrenman yapıyor

Furkan Altınoluk (12), kafede bir süre bisiklet eğitimi aldıktan sonra kulübe üye olduğu bilgisini verdi.

Ara sıra gelip ders çalıştığını ve antrenman yaptıklarını belirten Altınoluk, burada kulüpten arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiğini anlattı.

Mert Kaan Menek (17) ise kafeye genellikle okul çıkışlarında antrenman için geldiğini aktardı.

Menek, üyesi olduğu kafenin kulübüyle 2021 Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'na katıldıklarını ifade etti.