Filmekimi'nde ödüllü filmler, gelecek ay 3 şehirde sinemaseverlerle buluşacak

ANKARA (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 20. kez düzenlenen " Filmekimi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sinemaseverleri bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği, Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilen Filmekimi, uluslararası festivallerde gösterilmiş, ödüllü ve yeni yapımları içeren programıyla 8-17 Ekim tarihlerinde İstanbul'da, 15-19 Ekim'de Ankara'da ve 22-26 Ekim'de İzmir'de yapılacak.

Altın Lale kazanan "Madalena"nın yanı sıra Cannes'da Altın Palmiye kazanan "Titane", tüm dünyada merakla beklenen "Dune: Çöl Gezegeni", Venedik'te Altın Ayı kazanan "Kürtaj" gibi filmlerin Türkiye prömiyerleri de Filmekimi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl "Ne İzlediğim Önemli" sloganıyla yola çıkan Filmekimi filmleri İstanbul'da Beyoğlu'nda Atlas 1948 Sineması, Beyoğlu Sineması ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması'nda, Ankara'da Cinemaximum Armada, İzmir'de ise Cinemaximum Mavi Bahçe'de izlenebilecek.

"Tüm sinemaseverleri gösterimlerimize bekliyoruz"

Etkinliğin çevrim içi basın toplantısında konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Filmekimi'nin bugün 20. yaşını kutladığını belirterek, "Festivallerde ödüller alan, merakla beklenen, en iyi ve en yeni filmlerden oluşan seçkisiyle Filmekimi, bu sene İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'de de izleyicilerle buluşacak." dedi.

Taner, çevrim içi gösterimlerin geçen pandemi sürecinde seyircilere önemli bir olanak sunduğuna işaret ederek, "Ama hepimiz büyük ekranda film izlemeyi çok özledik. Gerekli tüm önlemleri alarak yeniden sinema salonlarında buluşabileceğimiz için mutlu ve heyecanlıyız. Tüm sinemaseverleri gösterimlerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Paribu Pazarlamadan sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi Görkem Öztürk de şunları kaydetti:

"Sinemaseverlerin ve aynı zamanda Paribu ekibinin de merakla beklediği, ilgiyle izlediği Filmekimi'nin bir parçası olduğumuz için heyecanlıyız. Paribu kurulduğu günden bu yana hep 'yarını bugünden oluşturmak' motivasyonuyla hareket etti. Esasen bir teknoloji şirketiyiz. Ancak yarını oluşturmanın ancak sanatla tamamlandığında mümkün olduğunu, sürdürülebilir olduğunu biliyoruz. Bu iş birliğiyle beraber biz de tıpkı diğer sinamaseverler gibi yeni ve seçkin filmleri takip edebiliyoruz. Özellikle ekibimizin çok sıkı şekilde filmleri izlediğini biliyorum. İKSV iş birliğimizin Paribu'nun vizyonunu da beslediğini, geliştirdiğini görüyoruz. Bu nedenle de ayrıca mutluyuz."

Toplantıda ayrıca İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Filmekimi programı ve gösterimleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Filmekimi programı

Filmekimi kapsamında bu yıl dünyanın dört bir yanındaki saygın festivallerde ödüller kazanmış filmler izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Programda yer alan yapımlar arasında Asghar Farhadi'nin Cannes'da "Büyük Ödül" kazanan filmi "Kahraman", Apichatpong Weerasethakul'un Cannes'da "Jüri Ödülü" kazanan "Memoria", Cannes'da "Yönetmenlerin On Beş Günü" bölümünde "En İyi Film" seçilen "Chiara" (Jonas Carpignano), Cannes'da Leos Carax'a "En İyi Yönetmen" ödülünü getiren "Annette", Nadav Lapid'in Cannes'da "Jüri Ödülü" kazanan "Ahed'in Dizi" ve Venedik'te Jane Campion'a "En İyi Yönetmen" ödülünü alan "The Power of the Dog" adlı film bulunuyor.

Filmekimi'nin kapanış filmi ise merakla beklenen "Dune: Çöl Gezegeni" olacak. Denis Villeneuve'ün yönettiği, başrollerini Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista'nın paylaştığı film, Türkiye prömiyerini vizyona çıkmadan önce Filmekimi'nde yapacak.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgilere, "filmekimi.iksv.org" adresinden ulaşılabilinecek.