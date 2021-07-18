FİLME DÜZCE BELEDİYESİ DE SPONSOR OLDU
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FİLME DÜZCE BELEDİYESİ DE SPONSOR OLDU

FİLME DÜZCE BELEDİYESİ DE SPONSOR OLDU
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FİLME DÜZCE BELEDİYESİ DE SPONSOR OLDU Düzce Belediyesinin sponsorluğunu üstlendiği "ÇILGIN ORTAK" sinema filmi vizyona girdi.

FİLME DÜZCE BELEDİYESİ DE SPONSOR OLDU Düzce Belediyesinin sponsorluğunu üstlendiği "ÇILGIN ORTAK" sinema filmi vizyona girdi. Film Düzce'de faaliyet gösteren Cinetime ve Cinema Pink salonlarında da izleyici ile buluşuyor.

Düzce Belediyesi, kültür-sanat faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor. Çekimlerine 2020 yılında başlanan, 16 Temmuz 2021 Cuma günü itibariyle de Türkiye genelinde aynı anda vizyona giren ÇILGIN ORTAK 'Bir Halk Polisiyesi' sinema filmine Düzce Belediyesi de sponsor oldu. Film Düzce'deki sinema salonlarında da sinemaseverlerle buluşmaya başladı.

Özgür Selvi'nin yönetmenliğini üstlendiği, Sinan Çalışkanoğlu, Nur Erkul, Ayşe Kökçü, Ali Tarık Fındık, Mehmet Yıldırım, Fatma Yılmaz, Mehmet Emre Ertunç, Polen Ocakoğlu, Melise Şalgam, Burak Er, Ada Aksu, Alican Albayrak ve Sinan Bengier gibi önemli oyuncuların rol aldığı yapım, Düzce'de Özdilek AVM Cinetime ile Krempark AVM Cinema Pink salonunda izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Kaynak: Habermetre

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