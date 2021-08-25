Filiz Akın: Ölümden kıl payı kurtaranlara ve dua edenlere teşekkür ederim
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Filiz Akın: Ölümden kıl payı kurtaranlara ve dua edenlere teşekkür ederim

Filiz Akın: Ölümden kıl payı kurtaranlara ve dua edenlere teşekkür ederim
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

YEŞİLÇAM'ın efsanevi oyuncularından Filiz Akın, akciğerindeki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılıp, enfeksiyon teşhisi konulmasının ardından 3 günlük yoğun bakım süreci sonrası taburcu edildi.

YEŞİLÇAM'ın efsanevi oyuncularından Filiz Akın, akciğerindeki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılıp, enfeksiyon teşhisi konulmasının ardından 3 günlük yoğun bakım süreci sonrası taburcu edildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Akın, kendisini ölümden kıl payı kurtardıklarını belirttiği doktorları ve sağlığına kavuşması için dua eden hayranlarına teşekkür etti. 

Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın, 21 Ağustos'ta Bodrum'daki evinde rahatsızlandı. Akciğerinde yaşadığı ağrı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan Akın'ın vücudunda enfeksiyon tespit edildi. Daha sonra tansiyon ve yüksek ateş şikayetleri olduğunu da belirten Akın, 3 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Buradaki tedavisinin ardından normal odaya alınan Akın, taburcu edildi.

Bugün sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Akın, şunları yazdı:

'Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan' demiştim. Burada, ikinci kere Bodrum'daki hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük, ateş 42. Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, koronavirüs kadar ölümcül olan, baştan ayağa kadar iltihapla kişiyi ele geçirerek, yok eden bakteriden daha hızlı bir şekilde tedavi yüklemesi yapan başta Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Kardiyolog Dr. Nejat Sönmez'e, yoğun bakım melekleri Banu, Arzum, kritik durumda tedavimi için dikkatle yanımdan neredeyse ayrılmayan Acil Servis hemşirelerine, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim." Midesine tüp takıldığını da belirten Akın, tedavisine bir süre evde devam edileceğini söyledi.


Filiz Akın: Ölümden kıl payı kurtaranlara ve dua edenlere teşekkür ederim
Filiz Akın: Ölümden kıl payı kurtaranlara ve dua edenlere teşekkür ederim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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