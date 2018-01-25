Filistinli heyet Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti

İSTANBUL - Filistin Yasama Meclisi üyesi bir grup, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı ziyaret etti. Başkan Aydın, birinci intifadaya katılan ve şuan tutuklu olan Mervan Bargouthi'nin eşi Fadwa Bargouthi'ye fahri hemşerilik şilti verdi.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Filistin Yasama Meclisi üyeleri ve bir grup Filistinli gazeteci, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı ziyaret etti.

Başkan Aydın, AK Parti Milletvekili Hasan Turan'ında içinde yer aldığı Filistinli heyeti makamında ağırladı. Ziyarette söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Hükümetimiz ve milletimizle birlikte hepimiz Filistin halkının haklı davasının yanındayız. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Filistin ile çok güçlü tarihi bağlarımız vardır. İnancımız açısından Mekke ve Medine'den sonra en kutsal yerimiz olan Kudüstür. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs insanlığın ve barışın diyarıdır. Ancak bugün İsrail ve destekçilerinin uygulamaları altında savaş ve zulüm merkezine dönüşmüştür. Filistin'e barış gelmeden, İslam coğrafyasına barış gelmesi mümkün değildir. İslam coğrafyasına barış gelmeden de dünyanın huzura kavuşması mümkün değildir" diye konuştu.

Eyüpsultan halkı olarak Filistin halkının yanında olduklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise Filistinli heyeti ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi. Başkan Remzi Aydın, birinci İntifada'ya katılan ve şuan İsrail cezaevinde tutuklu olan Mervan Bargouthi'nin eşi Fadwa Bargouthi'ye fahri hemşerilik şilti verdi.