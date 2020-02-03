Filistin, İsrail'den gıda ürünleri ithalatını yasaklıyor

03.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:42

Filistin yönetimi, İsrail'in tarım ürünlerine yönelik ithalatı durdurmasının ardından mütekabiliyet ilkesi gereğince İsrail'den gıda ürünlerinin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Filistin Tarım Bakanı Riyad el-Attari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah hükümetinin, İsrail'den meyve, sebze, gazlı içecek ve maden suyu gibi gıda ürünlerinin ithalatını durdurma kararı aldığını ve 48 saat sonra uygulamaya geçileceğini ifade etti.

Attari, İsrail'in Filistin yönetimindeki bölgelerden tarım ürünleri almayı durdurmasına karşılık attıkları bu adımın Filistin üreticisine destek olacağını belirtti.

Ramallah hükümetinin açıklamasına göre, İsrail pazarına yıllık 55 milyon dolar değerinde tarım ürünü ihraç edilirken İsrail'den ise Filistin'e yıllık 300 milyon dolar değerinde tarım ürünü giriyor.

İsrail, dün itibarıyla Filistin yönetimindeki bölgelerden tarım ürünleri almayı durdurmuştu.

Filistin yönetimi ise birkaç ay önce birçok sektörde ekonomik ve ticari olarak İsrail'den ayrılma planları çerçevesinde, bu ülkeden dana ithalatına son vermişti. Bu karar, İsrailli tüccarlar aracılığıyla yapılacak alışverişleri de kapsıyordu.

Tel Aviv yönetimi, Filistin'e geri adım atması için baskı uygulamaya çalışmıştı.

Filistin piyasasında yıllık ortalama 120 bin adet dana eti tüketiliyor. Bu hayvanların çoğu İsrailli tüccarlar tarafından başka ülkelerden ithal edilirken, yüzde 10'u İsrail çiftliklerinden geliyor.

Filistin hükümeti ise ithalatı doğrudan kaynak ülkelerden yapmak istiyor. Filistin'in ekonomik anlamda İsrail'den ayrılmak için "yerli üreticiyi güçlendirme, doğrudan ithalat, İsrail ürünlerini boykot, sağlık gibi hizmetlerin yerelleştirilmesi" olmak üzere 4 yönlü bir planı bulunuyor.

Kaynak: AA