Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e: '1 yıl içinde 1967 sınırlarına çekilin' - Haberler
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e: "1 yıl içinde 1967 sınırlarına çekilin"

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e: "1 yıl içinde 1967 sınırlarına çekilin" Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'i bir yıl içinde 1967 sınırlarına çekilmeye davet etti.

- Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e: "1 yıl içinde 1967 sınırlarına çekilin"

RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'i bir yıl içinde 1967 sınırlarına çekilmeye davet etti.

ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu toplantısına video mesaj ile katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşmasında, İsrail'i 1 yıl içinde 1967 sınırlarına çekilmeye davet etti. Abbas bir yol ayrımında olduklarını belirterek, "Hayatım boyunca barışı sağlamak için mücadele ettim, uluslararası arenada barışçıl, yasal, diplomatik yöntemlerini takip ettim. Barış için defalarca elimizi uzattık ancak İsrail'de iki devletli çözüme inanan ve kabul eden bir ortak bulamıyoruz" dedi.

İsrail'i Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den bu yana işgal edilen Filistin topraklarından çekilmeye davet eden Abbas, "Uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda Uluslararası Dörtlü'nün himayesinde sınırların çizilmesi ve tüm nihai statü sorunlarının sona erdirilmesi için bu yıl boyunca çalışmaya hazırız. Eğer bu sağlanamazsa, İsrail'in tanınması neden 1967 sınırlarına dayalı olarak kalıyor?" ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin işgale ve hukuk dışı politikalara teslim olmayacağını ve bu alanda mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Abbas, "Birçoğumuz gibi, benim ve ailemin de 73 yıl önce halkımızın sınır dışı edildiği topraklarda Birleşmiş Milletler kayıtlarında belgelenen tapularımız var. Filistin Devleti topraklarındaki işgalin meşruiyeti ve bu konuda BM'nin ve dünyanın sorumlulukları konusunda karar vermek için Uluslararası Adalet Divanı'na gideceğiz" dedi.

İsrail'in Kudüs'teki Filistin halkını Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki evlerinden çıkarmaya çalıştığını vurgulayan Abbas, işgal suçlarının Filistin halkının bağımsızlık mücadelesini durduramayacağını da vurgulayarak, İsrail'in emellerini ele geçirmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Abbas, uluslararası toplum ve BM politikalarının başarısız olduğunu çünkü İsrail'i yasaların üstünde bir devlet olarak hareket ederken ihlallerinden sorumlu tutamadıklarını ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e: 1 yıl içinde 1967 sınırlarına çekilin

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e: 1 yıl içinde 1967 sınırlarına çekilin

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e: 1 yıl içinde 1967 sınırlarına çekilin

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Haber: Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e: '1 yıl içinde 1967 sınırlarına çekilin' - Haberler
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