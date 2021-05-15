ABD Başkanı Biden, Netanyahu ve Abbas ile görüştü

İsrail'in saldırıları hız kesmeden sürerken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. İsrail'e baştan bu yana desteğini gizlemeyen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NETANYAHU, BİDEN'A DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını kaydetti.

BİDEN, ABBAS İLE İLK KEZ GÖRÜŞTÜ

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ABD Başkanı Biden'dan telefon aldığını belirtti.

Şeyh, Abbas ile Biden'ın görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve olayları masaya yatırdığını kaydetti.

EN SON BLİNKEN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 13 Mayıs'ta da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimin düşmesi için görüştüğü açıklanmıştı.

İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 140 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu