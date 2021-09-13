Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Algabre, Vali Köşger ile Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti - Haberler
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Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Algabre, Vali Köşger ile Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti

AA / Etem Geylan - Haberler | Güncel
Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Algabre, Vali Köşger ile Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti

Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamlarında ziyaret etti.

Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamlarında ziyaret etti.

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Algabre'ye Valilik ziyaretinde, Filipinler İzmir Fahri Konsolosu da olan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar da eşlik etti.

Büyükelçi Algabre'yi, Tunç Soyer de makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Algabre ziyarette, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi organizasyonu için Soyer'i tebrik ederek, "Sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Filipinler ile İzmir'in ilişkilerini geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Soyer de ortak projeler gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

AA / Etem Geylan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Algabre, Vali Köşger ile Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti - Haberler
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