Fildişi Sahilli uyruklu genç Kütahya'da Müslüman oldu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İşletme Fakültesi öğrencisi 26 yaşındaki Fildişi Sahili uyruklu Anistide Kouadıo, Müslüman olarak İbrahim ismini aldı.

Anistide, Kütahya İl Müftülüğü'ne arkadaşları ve DPÜ Üniversite Camii görevlileri Mustafa Kızıldağ ve Cihan Dinler ile birlikte geldi ve İslam dinini seçerek ihtida etmek istediğine dair dilekçesini müftülüğe vererek talepte bulundu. Kütahya İl Müftülüğü'nde yapılan ihtida merasiminde Anistide Kouadıo, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, ihtida töreninde yaptığı konuşmada "Aramıza hoş geldiniz. İnsanlıktan zaten kardeşimiz idiniz, şimdi de din kardeşimiz oldunuz. Bu şehadetinizle birlikte barış dini olan İslamı seçmiş oldunuz. İmanınız mübarek olsun. Yeni adınız tercihiniz üzere İbrahim'dir. İslam üzerine daim olunuz. Şimdi tertemiz yeniden doğmuş gibi gıpta edilecek bir insansınız. Dinimiz İslama göre, İslam dinini kabul ettiğiniz andan itibaren geçmiş günahlarınızı, Allah-ü Teala'nın bağışladığını, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam bizlere müjdelemektedir. Bu imanınız ve ikrarınızdan sonra güzel dinimizin temel ibadetleri olan namaz, oruç gibi ibadetleri ifa etmek için dini bilginizi geliştiriniz ve zenginleştiriniz. İslam ahlakına ait değerleri gündelik hayatınızda uygulamak, Kur'an-ı Kerimi öğrenmek ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'i tanımak için gayret ediniz" dedi.

İbrahim ismini alan Fildişili Sahili uyruklu üniversite öğrencisi Anistide, "Kelime-i şehadet getirdikten sonra kendimi çok mutlu hissediyorum. Adeta ikinci defa doğdum. Burada işletme eğitiminden önce Türkçeyi öğrenmek için bulunuyorum. Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçeyi öğreniyorum. Bu merkezde farklı ülkelerden gelen 8 binden fazla binlerce yabancı uyruklu öğrenci var. Geldiğim günden beri arkadaşlarımı gözlemliyorum. Müslüman öğrenciler arasındaki samimiyet, kardeşlik, yardımlaşma beni çok etkiledi. Diğer dinlere mensup öğrenciler arasında böyle bir iletişim görmedim. Burada çok özgür ve güvene dayalı bir ortam var. Türkçe'yi tam öğrendikten sonra İşletme okuyacağım. Bundan önce Hristiyanlık dinine mensup evanjelik bir genç idim. Bugün burada İslam dinini seçmekle çok büyük mutluluk içindeyim" diye konuştu.

Müftü Demirtaş, ihtida töreni sonrasında üniversite öğrencisi İbrahim'e, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan Fransızca anlatımlı dini eserler hediye etti. - KÜTAHYA