FIFA Online 4 sistem gereksinimleri 2021! FIFA Online 4 kaç GB? - Haberler
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FIFA Online 4 sistem gereksinimleri 2021! FIFA Online 4 kaç GB?

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
FIFA Online 4 sistem gereksinimleri 2021! FIFA Online 4 kaç GB?

FIFA Online 4, EA tarafından geliştirilen, futbol simülasyonu video oyunudur. FIFA Online 4 sistem gereksinimleri neler? FIFA Online 4 kaç GB? Detaylar haberimizde…

Oyunun geliştiricisi Electronic Arts Inc., merkezi Redwood, Kaliforniya'da bulunan Amerikalı bir video oyun şirketi. Mayıs 2020 itibarıyla Amerika ve Avrupa'da kâr ve piyasa değeri bakımından ikinci en büyük oyun şirketidir.

FIFA Online 4 tamamen ücretsiz olmakla birlikte isterseniz, oyunda çeşitli öğeleri satın alabilir ve kendi takımınızı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Club Heroes klasmanında, oynadığı takımın en ünlüsü olan 200 futbolcu bulunmaktadır. Kullanıcı, bu klasmandan seviyesi 84 ve üstü olan bir futbolcuyu rastgele alacaktır.

Eşsiz ve heyecanlandıran maç anlatımı ile Murat Koskova ve dinamik yorumlarıyla Nebil Evren, üst seviye futbol deneyimini bilgisayarınıza getirecek.

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  • İşlemci: AMD Phenom 7950 4 çekirdek veya AMD Athlon II X4 620 ya da Intel Core i3-2100 3.1 GHz
  • Ekran Kartı: Radeon HD 7570 veya NVIDIA Geforce GT730 1 GB
  • RAM: 4 GB seviyesinde
  • İşletim Sistemi: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10-64 bitM

  • İşlemci: AMD FX-6350 6 çekirdek ve üzeri veya Intel Core i5-2550 3.4 GHz
  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD6870 3 GB veya NVIDIA GTX 460 ile üzeri seriler
  • RAM: 8 GB
  • İşletim sistemi: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10-64bit

FIFA Online 4'ü oynayabilmek için en temel kurulum ile en az 18 GB boş alan gerekmektedir.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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