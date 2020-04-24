FIFA, kriz nedeniyle federasyonlara 150 milyon dolar destek sağlayacak
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Covid-19 salgınının getirdiği mali krizle mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu
24.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:20
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Covid-19 salgınının getirdiği mali krizle mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, salgından etkilenen futbol camiasını rahatlatma planının ilk adımı olarak birliğe üye 211 ülkenin futbol federasyonlarına toplamda 150 milyon dolara yakın finansal destekte bulunulacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com