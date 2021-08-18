FIFA 22 oyuncu reytingleri sızdırıldı: Ronaldo, Messi, Mbappe ve daha fazlası!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FIFA 22 oyuncu reytingleri sızdırıldı: Ronaldo, Messi, Mbappe ve daha fazlası!

FIFA 22 oyuncu reytingleri sızdırıldı: Ronaldo, Messi, Mbappe ve daha fazlası!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayımlanan dünyanın en popüler futbol oyunlardan olan FIFA 22'nin oyuncu reytingleri bir TikTok kullanıcısı tarafından sızdırıldı.

Electronic Arts'ın 1 Ekim'de çıkış yapacak FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 22'nin oyuncu reytingleri sızdırıldı. Futbol dünyasının gözde oyuncuları, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi,Kylian Mbappe ve Neymar gibi birçok süperstarın Ultimate oyuncu reytingleri TikTok'ta ortaya çıktı.

EA SPORTS genellikle Ultimate Team modundaki en iyi 100 oyuncuyu genel reytinglerine göre açıklar. Ancak bu her zaman plana göre gitmez, özellikle de bu bilgileri sızdıranlar olunca.

Mavzfut adlı bir TikTok kullanıcısı, verileri araştırmak ve oyuncu reytinglerini önceden çözmek için çok uğraştı ve bulduğu her şeyi TikTok hesabından yayınladı. İşte, Mavzfut'un bulduğu FIFA 22 oyuncu reytingleri...

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

FIFA 22 SIZDIRILAN OYUNCU REYTINGLERİ

  • Cristiano Ronaldo – 93
  • Lionel Messi – 93
  • Robert Lewandowski – 93
  • Kevin de Bruyne – 92
  • Kylian Mbappe – 92
  • Jan Oblak – 91
  • Marc-Andre ter Stegen – 90
  • Mohamed Salah – 90
  • Neymar Jr. – 90
  • Karim Benzema – 90
  • Virgil Van Dijk – 90
  • Bruno Fernandes – 89
  • Manuel Neuer – 89
  • Son Heung-min – 89
  • Thibaut Courtois – 89
  • Alisson Becker – 88
  • Sergio Ramos – 88
  • Jadon Sancho – 88
  • Trent Alexander-Arnold – 87
  • Paul Pogba – 87
  • Raphael Varane – 86
  • Marcus Rashford – 86
  • David De Gea – 85
  • Edinson Cavani – 85
  • Joao Cancelo – 85
  • Kyle Walker – 85
  • Luke Shaw – 85
  • Harry Maguire – 84
  • Achraf Hakimi – 84
  • Aaron Wan-Bissaka – 84
  • Ferland Mendy – 84
  • Scott McTominay – 82
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Cimilli İbo Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Muslera Mert Günok Fırat Aydınus Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FIFA 22 oyuncu reytingleri sızdırıldı: Ronaldo, Messi, Mbappe ve daha fazlası! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 15:11:15. #1.14#

title