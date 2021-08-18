FIFA 22 oyuncu reytingleri sızdırıldı: Ronaldo, Messi, Mbappe ve daha fazlası!

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayımlanan dünyanın en popüler futbol oyunlardan olan FIFA 22'nin oyuncu reytingleri bir TikTok kullanıcısı tarafından sızdırıldı.

Electronic Arts'ın 1 Ekim'de çıkış yapacak FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 22'nin oyuncu reytingleri sızdırıldı. Futbol dünyasının gözde oyuncuları, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi,Kylian Mbappe ve Neymar gibi birçok süperstarın Ultimate oyuncu reytingleri TikTok'ta ortaya çıktı.

EA SPORTS genellikle Ultimate Team modundaki en iyi 100 oyuncuyu genel reytinglerine göre açıklar. Ancak bu her zaman plana göre gitmez, özellikle de bu bilgileri sızdıranlar olunca.

Mavzfut adlı bir TikTok kullanıcısı, verileri araştırmak ve oyuncu reytinglerini önceden çözmek için çok uğraştı ve bulduğu her şeyi TikTok hesabından yayınladı. İşte, Mavzfut'un bulduğu FIFA 22 oyuncu reytingleri...

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

FIFA 22 SIZDIRILAN OYUNCU REYTINGLERİ