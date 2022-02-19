FIFA 22 kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Electronic Arts'ın geliştirdiği ve yayınladığı ve futbol severlerin severek oynadığı oyun FIFA 22 kısa süreliğine ücretsiz oldu.
Dünyanın dört bir yanından 17.000'den fazla futbolcu, 700'den fazla takım, 90'dan fazla stadyum ve 30'dan fazla ligi içeren Fıfa 22, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Steam'in ücretsiz hafta sonu etkinliği kampanyasına katılan Fıfa 22, iki günlüğüne ücretsiz oldu.
Ayrıca FIFA 22'yi 10 saate kadar deneme sürümü ve diğer EA oyunlarını oynamak için de EA Play satın alarak FIFA 22'yi 10 saate kadar deneyimleyebilirsiniz.
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FIFA 22 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Athlon X4 880K @4GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
FIFA 22 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit
- İşlemci: Intel i5-3550 @ 3.40GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan