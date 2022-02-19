FIFA 22 kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Dünyanın dört bir yanından 17.000'den fazla futbolcu, 700'den fazla takım, 90'dan fazla stadyum ve 30'dan fazla ligi içeren Fıfa 22, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Steam'in ücretsiz hafta sonu etkinliği kampanyasına katılan Fıfa 22, iki günlüğüne ücretsiz oldu.

Ayrıca FIFA 22'yi 10 saate kadar deneme sürümü ve diğer EA oyunlarını oynamak için de EA Play satın alarak FIFA 22'yi 10 saate kadar deneyimleyebilirsiniz.

FIFA 22 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Athlon X4 880K @4GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

FIFA 22 Önerilen Sistem Gereksinimleri