FIFA 22 final sürümünün ilk oynanış görüntüleri açığa çıkıyor!

Electronic Arts'ın geliştirip yayınladığı ünlü futbol oyunu serisi FIFA'nın son halkası olan ve birçok yenilik içeren Fıfa 22, 22 Eylül'de EA Play üyeleriyle, 1 Ekim'de tüm oyunseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Türkiye'nin en büyük FIFA YouTuber'larından ve yayıncılarından oluşan EA Creator Network Türkiye'nin üyeleri ise 20 Eylül'den itibaren oyunun final sürümünü oynayıp ilk oynanış görüntülerini takipçileriyle paylaşabilecekler.

Electronic Arts'ın uzun yıllardır sürdürdüğü, eski adıyla EA Game Changers olan EA Creator Network programının Türkiye ayağında; Kırmızı Kep, Kobemir, Emre Kayır, Arden Papazyan, GRKN, No 23, Easter GamersTv, Ümidi, Hüseyin Anıl Biten, Kısa Paslar, EgeArseven ve NpSonat gibi önemli YouTuber'lar ve yayıncılar yer alıyor. Ekip üyeleri aynı zamanda, 21/22 sezonu boyunca Electronic Arts tarafından sağlanan avantajlar ile FIFA 22 özelinde zengin içerikler üretecekler.

FIFA 22 ile beraber klasik oyun modları da yenilenmiş şekilde geri dönüyor: Oyuncular, Kariyer Modu'nda kendi kulüplerini oluşturarak dünya çapındaki herhangi bir lige katılabilecek, yeni Ultimate Team Kahramanları ile geçmişe yolculuk yapabilecek ve VOLTA FOOTBALL'a eklenen yeni hareketler ile sokaklarda yeteneklerini sergileyebilecekler. Bir diğer önemli değişiklik ise Division Rivals'ta: Moda, en üst klasman Lig 1'in bir üst seviyesi olan Elit Klasman ekleniyor. Bu klasmandaki en iyi oyuncular, FIFA Global Series'te mücadele etme hakkını elde edecekler.

FIFA 22 erken erişim tarihleri

EA Creator Network üyeleri & seçili influencer'lar: 20 Eylül (sınırsız)

EA Play üyeleri: 22 Eylül (10 saatliğine)

EA Play Pro (PC) üyeleri: 22 Eylül (sınırsız)

Ultimate Edition için ön sipariş verenler: 27 Eylül (sınırsız)

Tüm oyunseverler ise 1 Ekim'den itibaren FIFA 22'ye tam erişim sağlayabilecekler.

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