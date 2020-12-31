Ekipler, yılbaşına 'fidan nöbetinde' girecek! Çam ağaçlarının kesilmemesi için görev başındalar

Denizli'de bir gecelik yılbaşı kutlamaları için izinsiz ağaç kesilmesinin önüne geçmek amacıyla orman muhafaza memurlarının günler öncesinden başladıkları fidan nöbeti devam ediyor. Orman Şefi Tuncay "Ekiplerimiz 24 saat görev başında. Özellikle genç fidanlara dikkat ediyoruz. Ağaçlar, geleceğe bırakacağımız en önemli mirasımız" dedi.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Honaz Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, çam fidanlarının 1 gecelik yılbaşı eğlencelerine kurban gitmemesi için günler öncesinden seferberlik başlattı. Orman muhafaza memurları, sorumluluk alanlarındaki bölgelerde önlemleri arttırarak yaklaşık 1 ay önce başlattıkları çam ağacı nöbetini sürdürüyor.

GENÇ FİDANLARA AYRICA DİKKAT EDİYORLAR

Bazı kişiler tarafından yeni yılda süslemek amacı ile çam ağaçlarının izinsiz, kaçak olarak kesilmesini engellemek için, muhafaza memurları ormanlık alanlarda deyim yerindeyse adeta kuş uçurtmuyor. Orman sahasında gün boyu devriye gezen memurlar, bir olumsuzluğun yaşanmasına engel oluyor. Memurlar özellikle kaçak kesimde en çok tercih edilen genç fidanları gözetiyor. Orman muhafaza memurlarının korudukları alanlar drone ile havadan görüntülendi.

"24 SAAT BOYUNCA KORUMADAYIZ"

Çam nöbeti ile ilgiliaçıklamalarda bulunan Honaz Orman İşletme Şefi Onur Tuncay, "Yılbaşının yaklaşması sebebiyle normalde rutin olan koruma faaliyetlerimizi bir derece daha arttırmış bulunmaktayız. Herhangi bir kaçak çam ağacı kesimine karşı ormanlarda denetimlerimizi sıkılaştırdık. Kurumumuz 24 saat esasıyla koruma denetimlerini sürdürmektedir. Bu konuda yapılması gereken ne varsa üzerimize düşen her şeyi yapmaktayız" dedi.

"EN ÖNEMLİ MİRASIMIZ"

Kaçak ağaç kesimlerinin ciddi yaptırımları olduğunu belirten Tuncay, "Eğer istiyorlarsa bizden fidan talebinde bulunabilirler, gerekli kolaylığı sağlarız. Her sene fidan dağıtımlarımız oluyor. Onun haricinde kesmelerini asla önermiyor ve tavsiye etmiyoruz. Karşılığında yasal yaptırımlar söz konusu olabiliyor. Kimsenin bu duruma düşmesini istemiyoruz. Ormanlar bizim ciğerimiz. Geleceğe bırakacağımız en önemli mirasımız. Ormanlarımızı hep beraber korumalı ve bu bilinci oluşturmalıyız. Ağaç kesmeyelim, ağaç dikelim diyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN