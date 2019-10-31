Fiat Chrysler ile Peugeot ve Citroen grubu birleşme kararı aldı
İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu güçlerini birleştirme kararı aldı.
31.10.2019 10:52
İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu güçlerini birleştirme kararı aldı.
Ticari birleşme kararı alan iki dev otomotiv şirketi, dünyanın en büyük dördüncü üretici grubu konumuna yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com