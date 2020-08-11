Fiat 500, 63. yaşını kutluyor
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Fiat 500, 63. yaşını kutluyor

Bu yıl 63. yaş gününü kutlayan Fiat 500, gerçekleştirdiği bir dizi yenilikle ilgi çekiyor.

Fiat 500, 63. yaşını kutluyor
11.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:08

Bu yıl 63. yaş gününü kutlayan Fiat 500, gerçekleştirdiği bir dizi yenilikle ilgi çekiyor.

Fiat açıklamasına göre, Fiat 500, 2007 yılında yollara çıkan ikinci nesli ile İtalyan modası ve stiline de bir örnek oldu. Fiat 500'ün üçüncü ve tamamen elektrikli olarak üretilecek yeni nesli; ulaşımın daha sürdürülebilir olması adına, inovasyon ve teknoloji ile güçlendirilerek kentsel ulaşıma yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, marka, bu yıl 63'üncü yılını kutlayan modelinin yeni yaşına özel modelin dünü, bugünü ve geleceğini anlatan bir sanal müze olan Virtual Casa 500'ü hayata geçiriyor.

Müzeye, otomobilin doğduğu şehir, Torino - Mirafiori tesisleri içerisindeki Lingotto kompleksinde yer alan Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli sanat müzesi ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden erişim sağlanabilen müzede, 1950'li yıllardan günümüze dinamik bir yolculuk eşliğinde Fiat 500'ün tüm yönleri ele alınıyor. Virtual Casa 500 sanal müzesinde, "Miras, Made in Italy, Yeni 500, Bir İkonun Günlüğü, 3 Kuşak ile Yolculuk, Yeni 500 Deneyimi, 500 Tasarım Hikayesi, Gelecek Burada Başlıyor" gibi 11 farklı tema yer alıyor.

Bu temalar kapsamında izleyiciler, Fiat 500'ün endüstriyel ve kültürel mirası kapsamında ikonik modelin üç neslinin gelişimini ve yetenekli tasarımcıların model üzerindeki becerilerini zengin eskiz ve resim koleksiyonu eşliğinde görebiliyorlar. Müzenin tarih bölümünde ise röportajlar, reklamlar, etkinlikler ve ödüller olmak üzere Fiat 500'ü uluslararası bir yıldız haline getiren çok sayıda multimedya içerik yer alıyor.

Sanal müzenin diğer bir özel bölümü ise Fiat 500'ün üçüncü nesli olan yeni elektrikli 500'e ayrılırken, 3 boyutlu bir deneyimle detaylı bir şekilde incelenebiliyor. Türünün tek örneği başlıklı bölümde; yeni nesil elektrikli 500'ün Armani, Bvlgari ve Kartell tarafından yorumlanan ve el sanatları ile sürdürülebilirliği aynı potada eriten üç özel versiyonu yer alıyor.

Yeni 500 deneyimi ve FIAT bağlanabilirlik uygulaması

Açıklamaya göre, yeni nesil elektrikli 500'de kullanıcıların değişen gereksinimlerini her koşulda karşılamak üzere bir dizi bağlanabilirlik uygulaması da tasarlandı. Apple App Store ve Google Play Store'dan demo sürüm olarak indirilebilen uygulama ile şarj durumu kontrolü ile kapı, ışık ve klima açma kapama fonksiyonlarına uzaktan erişim sağlanıyor. Kullanıcı yine bu uygulama üzerinden en yakın servis noktası için arama yapabiliyor. Sistem ayrıca gerekli olması halinde veya tehlike halinde acil müdahale ekiplerini yönlendirmek üzere sürücü ile çağrı merkezi arasında iletişim de sağlayabiliyor. Araç kullanıcısı "Navigasyonum" özelliği ile bir sonraki gün gideceği rotayı planlayarak Fiat 500'e gönderebiliyor.

Üçüncü nesil Fiat 500'e yenilikçi şarj çözümleri

Açıklamaya göre Fiat, şarj çözümleri kapsamında da yeni uygulamalar devreye alıyor. Akıllı telefonlarda kullanılabilen bir eko sistem uygulamasını da hayata geçiriyor. My easy Charge uygulaması ile kullanıcı, Fiat'ın Avrupa Birliği'nin kapsamlı şarj ağına sahip olan Digital Charging Solutions (DCS) üzerinden, Avrupa genelinde 150 bin kadar şarj noktasına ulaşarak aracının şarj gereksinimlerini yönetebiliyor.

Evde uzaktan şarj yönetimi için geliştirilen ve yakın zamanda App Store'da yer alacak bir uygulama olan My easyWallbox (duvara monte edilebilen ve aracı şarj etmek için kullanılan sistem) ile çok hızlı şarj imkanı sunulurken, enerji maliyetlerinin daha düşük olduğu saat dilimlerinde aracın şarj edilmesinin de avantajlarından yararlanılabiliyor.

Ayrıca enerji verimliliği, FCA e-Mobilite ekibinin Avrupa'nın önde gelen enerji tedarikçileri olan ENGIE ve ENEL X ile üç yeni 500 markalı Wallbox için işbirliği yapmasıyla da daha da artıyor. Bu işbirliğiyle sunulan ev tipi şarj çözümleri kapsamında kullanıcı, elektrik tarifelerinin daha uygun olduğu gece zaman dilimlerine şarj planı programlayıp, uygun tarifenin bittiği saati ayarlayarak tasarruf sağlayabiliyor. Yine harcamaları hızlı bir şekilde kontrol etmek için ne kadar elektriğin kullanıldığı da takip edilebiliyor.

Kaynak: AA

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