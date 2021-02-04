Feyzi Erçin kimdir? Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Feyzi Erçin hakkında detaylar...
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Feyzi Erçin kimdir? Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Feyzi Erçin hakkında detaylar...

04.02.2021 22:30 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:34
Feyzi Erçin kimdir? Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Feyzi Erçin hakkında detaylar...

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan öğrencilere adliyede "Sizi yalnız bırakmayacağız" diyerek destek veren Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Feyzi Erçin kimdir? Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Feyzi Erçin hakkında detaylar...

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan öğrenciler ile verdiği kareler sonrası gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Feyzi Erçin hakkında detaylar...

FEYZİ ERÇİN KİMDİR?

Feyzi Erçin 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Erçin1988 yılında İstanbul Amerikan Robert Lisesi, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Feyzi Erçin 1995 yılından beri serbest avukatlık yapmaktadır. 1983 yılında amatörce özel piyano dersleri almaya başladı. 1989 – 1994 yılları arasında Mehru Ensari ile çalışan Feyzi Erçin 2001 yılından bugüne Ali Darmar ile çalışmaktadır. 2004 yılında Paris, 2012 yılında Varşova'da amatör piyano yarışmalarına katılmıştır. Bu süreçte Germaine Mounier, İdil Biret, Ayşegül Sarıca ve Emre Elivar gibi piyanistlerle çalışma fırsatı da bulmuştur.2003 yılından beri Andante için yazılar yazan Feyzi Erçin bu bağlamda Varşova'da 2010 ve 2015 Chopin Piyano Yarışmalarını takip etmiş, Venezuela'da El Sistema konulu bir fotoröportaj dahil, Simon Rattle, Daniel Barenboim, Ingolf Wunder gibi sanatçılarla röportajlar yapmış, bir çok CD, DVD ve konser, opera eleştirisi yazmıştır.2010 yılından beri İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Müzik Festivali Danışma Kurulu'nda yer almakta olan yazar, 2013 yılından beri de Boğaziçi Üniversitesi'nde "Sinemada Klasik Müzik" dersleri vermektedir.

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