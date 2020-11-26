Feyyaz Yiğit kimdir? Feyyaz Yiğit'in Exxen programı konusu nedir?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için diziler ve programlar hazırlamaya devam ediyor. Peki, Feyyaz Yiğit'in Exxen programı konusu nedir? Feyyaz Yiğit kimdir? İşte detaylar...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için diziler ve programlar hazırlamaya devam ediyor. Peki, Feyyaz Yiğit'in Exxen programı konusu nedir? Feyyaz Yiğit kimdir? İşte detaylar...

FEYYAZ YİĞİT EXXEN PROGRAMININ KONUSU NEDİR?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dijital yayın platformu Exxen'de Feyyaz Yiğit'inde program yapacağını Instagram hesabından duyurdu. Şimdilik Feyyaz Yiğit'in yer alacağı projenin detayları açıklanmadı.

FEYYAZ YİĞİT KİMDİR?

Tam adı Feyyaz Yiğit Çakmak olan oyuncu, oyunculuğun yanında yazar, çizer ve müzisyen olarak da biliniyor. 1 Temmuz 1988'de Düzce'de doğan Feyyaz, liseyi Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Resim okudu.

Lisede sonra güzel sanatlara olan merakı ve yeteneği sayesinde Hacettepe Üniversitesi Grafik bölümüne giren Feyyaz, üniversite sonrası reklam ajansında çalışmaya başladı. O dönem çalıştığı reklam ajansında yaptığı işler sayesinde Okan Bayülgen'le tanışan ve Bayülgen'in o dönemki programı olan Disko Kralı'nın içeriklerini yapan ekibe dahil olan Feyyaz, bir süre sonra programın müzik grubunda gitar çalmaya başladı.

Programdaki mizah performansı ve tavırlarıyla dikkat çeken Feyyaz, çeşitli dergilerde yazarlık yaptı, üç kitap yazdı ve senaristliğe başladı.

Feyyaz Yiğit kitapları

Olduğu Kadar (2012)

APTAL (2013)

8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum (2015)

Son olarak Ocak 2018'de vizyona giren Ölümlü Dünya filminde hem oyuncu olan hem de senaryo ekibinde bulunan Feyyaz Yiğit, henüz 29 yaşında ve adını gittikçe duyuruyor. Feyyaz, Ali Atay ve Aziz Kedi gibi isimlerle çalışıyor.

Aziz Kedi de Okan Bayülgen'in Disko Kralı programının içeriklerini üreten isimlerden biriydi ve Feyyaz Yiğit'le tanışıklıkları o döneme dayanıyor.

Feyyaz Yiğit filmleri

Ölümlü Dünya - senarist/oyuncu (2018)

EXXEN'DE BAŞKA HANGİ DİZİLER OLACAK?

Acun Ilıcalı, 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen' için sürpriz bir isimle anlaştı. Son dönemde Youtube'da bir hayli popüler olan 'Hasan Can Kaya ile Konuşanlar' adlı talk show programının artık Exxen'de olacağını duyurdu.

Exxen'de; 'Sihirli Annem', İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı dizi, Gökhan Çınar'ın 'Katarsis' adlı Youtube programı, Aleyna Tilki ile Cemal Can Canseven'in başrollerini paylaştığı müzikal ve daha birçok yapım yer alacak.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Netflix'e rakip olacak yeni platformu Exxen için yatırımlarına devam ediyor. Exxen tarafından duyurulan ilk dizi Öğrenci Evi oldu. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturacağı gençlik dizisi Öğrenci Evi'nin başrol oyuncuları ise belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayın hayatına başlatacağı ve uzun vadede 4 milyon aboneyi hedeflediği Exxen adlı dijital platformun projeleri tek tek gün ışığına çıkıyor. Tims&B'nin imza atacağı Öğrenci Evi de bu projelerden biri...Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından Öğrenci Evi projesi hakkında detaylar verdi.

Genç kuşağın başarılı yıldızları Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Zülal Sude Güler ve Samet Kaan Kuyucu dizide başlıca rolleri paylaşacak. Ekip yakında sete çıkacak.Son olarak Exxen tarafından duyurulan ilk dizi Öğrenci Evi oldu. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturacağı gençlik dizisi Öğrenci Evi'nin başrol oyuncuları ise belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından Öğrenci Evi projesi hakkında detaylar verdi. Genç kuşağın başarılı yıldızları Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Zülal Sude Güler ve Samet Kaan Kuyucu dizide başlıca rolleri paylaşacak. Ekip yakında sete çıkacak.

Sihirli Annem

Şeref Bey

Vayhi Şeyler

Hükümsüz

Zehirli Çicekler

Dadı

Eziklerin Savaşı

Yaş 17

Yarışma

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Rapstar (Ceza) ve (Sagopa Kajmer)

Güldürü