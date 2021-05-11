Fevzi Paşa mahalesi'ne su verildi
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Fevzi Paşa mahalesi'ne su verildi

Fevzi Paşa mahalesi'ne su verildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri tarafından Alpu ilçesi hat yenileme çalışmaları kapsamında Fevzi Paşa Mahallesi'ne su verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri, bir vatandaşın izinsiz bir şekilde şebeke suyunu, tarımsal faaliyetlerde kullanması ve suya zirai ilaç kaçırmasından dolayı yaşanan soruna, anında müdahale etti. Olaydan kısa bir süre sonra halk sağlığı açısından hiçbir risk teşkil etmemek üzere acil eylem planını hayata geçiren ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Alpu ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde içme ve kullanma suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarına da hızlıca başladı. Ekipler, toplamda 4,5 kilometrelik, 500 aboneye hizmet veren şebeke hatlarının yapımını tamamladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekipleri, 5 Mayıs 2021 tarihinde Alpu İlçesi'nde yaşanan problem sonrası çalışmalarına ara vermeden devam etti. Alpu ilçesi içme ve kullanma suyu ana hat boru yapımı tamamlanarak, Fevzi Paşa Mahallesi'ni de besleyen ana hat boru değişimi ve sokak başı vanalama sistemi yapımı çalışmaları sonrası Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin temiz çıkması ile Fevzi Paşa Mahallesi'ne su verildi.

Yunusemre Mahallesinde ise hat değiştirme çalışmalarının ve abone bağlantılarını tamamlayan ekipler, çalışmaların ardından Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ve ESKİ tarafından alınan numunelerin sonuçlarını bekliyor. Laboratuvar sonuçlarının temiz çıktıktan sonra Yunusermre Mahallesi'ne de içme ve kullanma suyu verilecek.

Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için su verilemeyen Yunusemre Mahallesi'ne tankerlerle kullanma suyu ve araçlarla içme suyu için Kalabak Su dağıtımına da devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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