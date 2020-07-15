Fetullahçı Terör Örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'nin evinin önünde protesto - PENSİLVANYA
Fetullah Gülen'inin evinin önünden detaylar Fetö Terör Örgütünü durdurun pankartının uçakla dolaştırılması 15 Temmuz temalı kamyonların geçişi Belediye Başkanının aracının çıkışı Polisin Anadolu Ajansı çalışanlarına sözlü uyarısıPENSİLVANYA - ABD'nin Pensilvanya kentinde yaşayan Türkler,...
15.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:14
Fetullah Gülen'inin evinin önünden detaylar
Fetö Terör Örgütünü durdurun pankartının uçakla dolaştırılması
15 Temmuz temalı kamyonların geçişi
Belediye Başkanının aracının çıkışı
Polisin Anadolu Ajansı çalışanlarına sözlü uyarısı
PENSİLVANYA - ABD'nin Pensilvanya kentinde yaşayan Türkler, Fetullahçı Terör Örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'inin evinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
Kaynak: AA